Carcedo recibe el alta hospitalaria

El entrenador del Real Zaragoza, Juan Carlos Carcedo, ya ha recibido el alta hospitalaria y se encuentra en su domicilio de la capital aragonesa tras el problema cardiaco que sufrió en Boltaña el pasado sábado y que motivó su ingreso en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Carcedo va a seguir controlado por los médicos tras las pruebas que le han hecho en los últimos días, desde ese episodio, pero su estado de salud es bueno y el alta hospitalaria es una buena noticia para el entrenador del Real Zaragoza. La previsión inicial era que el alta fuera el martes, pero finalmente se ha retrasado a este mediodía de miércoles.

La intención de Carcedo es la de seguir los entrenamientos y estar sobre el césped en cuanto los médicos le den permiso para ello, aunque siempre con el cuidado que exige la situación que ha vivido y que le ha hecho estar cuatro días ingresado. Eso se empezará a vislumbrar a partir de este miércoles, con un reintegro al trabajo de forma progresiva, teniendo en cuenta que estos días, su segundo, Sebas Corona, ayudado por Javi Suárez y el preparador físico Sergio Domínguez, es el que ha tomado el mando del equipo zaragocista, que regresó el martes de Boltaña tras suspender la concentración.

Los mensajes

"Gracias por las muestras de cariño y afecto recibidas. Ayer me encontré indispuesto y los doctores decidieron que, por precaución, se me realizaran pruebas médicas en Zaragoza. Me encuentro muy bien y con muchas ganas de reincorporarme al grupo cuanto antes. ¡Aúpa Zaragoza!", aseguró el técnico en Twitter el domingo.

En estos días ha mantenido charas grupales con la plantilla, a través de videoconferencia, ha seguido parte de los entrenamientos con una cámara y también ha estado en contacto telefónico permanente con su cuerpo técnico, con los miembros del club y con su entorno, pruebas evidentes de que el entrenador riojano ha estado en buen estado de salud una vez pasado el susto inicial. Se le han hecho diferentes pruebas, las habituales cuando hay un problema cardiaco, y ahora el regreso estará en función de lo que digan los médicos, aunque su deseo es incorporarse cuanto antes.

"Nuestro entrenador Juan Carlos Carcedo se sintió indispuesto durante la jornada del sábado en la concentración del equipo en Boltaña. Tras una primera valoración en el hotel de concentración, los servicios médicos del club decidieron trasladar por precaución al técnico riojano a un centro hospitalario de Zaragoza para realizarle así un seguimiento más exhaustivo. Carcedo se encuentra en perfecto estado y se espera su pronta reincorporación a la disciplina del equipo", aseguró el domingo el club en un comunicado, después de que el entrenador fuera examinado en el centro médico de Aínsa, se le trasladara a Barbastro y después al Clínico, donde llegó en la noche del sábado. El entrenador riojano arribó al club aragonés en esta temporada tras su paso por el Ibiza en un año y medio y su larga etapa como segundo de Unai Emery entre 2007 y 2019, en el Almería, el Valencia, el Sevilla, el PSG y el Arsenal.

El futuro inmediato

Carcedo llevaba desde el pasado 4 de julio dirigiendo los entrenamientos del primer equipo zaragocista, ya que ese día se realizaron los exámenes médicos y el trabajo comenzó el 5, y ahora en la entidad se espera el resultado de todas las pruebas para comprobar que el estado de salud del entrenador le permite coger de nuevo de inmediato el equipo, como así se piensa que puede suceder. En todo caso, el Real Zaragoza ha cerrado filas desde el sábado y ha emitido una explicación casi al unísono restando importancia al problema cardiaco del entrenador, teniendo en cuenta que desde el club ni se confirma ni se desmiente que lo sea y solo se alude a una indisposición asegurando en todo momento que el entrenador se encuentra en buen estado de salud.