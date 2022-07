Camino de los 31 años, con una fulgurante irrupción en Primera con el Espanyol, debutando con 18, y un vuelo con altibajos, entre Segunda y Segunda B, Manu Molina dio el salto de verdad en su carrera en el Ibiza, de la mano de Juan Carlos Carcedo, y con el riojano quiere seguir aprovechando el que muchos que le conocen ven como el mejor momento de su carrera. “Voy a defender a muerte al Zaragoza, dejarme todo cada día para llevar al equipo a donde debe estar”, ha asegurado en su presentación, donde ha dejado el poso del futbolista, petición expresa de Carcedo, que tiene las ideas claras sobre su rol en el equipo: “Este es un gran proyecto, un gran club y cómo se vive el fútbol aquí es diferente al resto de equipos. Quería eso. Venir aquí era dar un gran paso en mi carrera y sabemos lo que conlleva esta afición, que le gusta el fútbol y eso a mí me encanta, tener esa presión”, ha añadido el jugador, que llevará el dorsal 23 dejado vacante por Nano Mesa.

Con ofertas de Andorra, Huesca, Oviedo o Leganés, Manu Molina priorizó el Zaragoza y le esperó. Una vez que se cayó la opción del centrocampista colombiano Daniel Ruiz, su fichaje se aceleró de forma definitiva. Carcedo lo conocía bien y lo quería a su lado. “El míster me conoce bastante, quería estar con él y disfrutar de cómo ve el fútbol y de sus conceptos. Sabe lo que le puedo dar, de 6 y de 8. Aunque él me conozca, no se casa con nadie, empiezo de cero y me tengo que ganar el puesto en el once que es lo que quiere todo jugador”, dice. ¿Habría venido si Carcedo? Manu Molina asegura que sí. “Raúl (Sanllehí) y Miguel (Torrecilla) me transmitieron esa confianza y yo les transmití que mi ilusión era venir aquí. No había ninguna duda, sin el míster ellos también hubieran apostado por mí”, asegura.

"Quería estar con el míster y disfrutar de cómo ve el fútbol. Pero, aunque él me conozca, no se casa con nadie y todos nos tenemos que ganar el puesto, empiezo de cero"

Con Carcedo, aún ingresado en el hospital Clínico Universitario tras su problema cardiaco, no ha hablado en los últimos días. O eso asegura. “Me escribió para darme la enhorabuena y como sabemos que está con su tema ya lo veré en persona y hablaré con él”, ha sentenciado, reiterando el placer, el orgullo y el honor que es jugar en el Zaragoza. “Quiero dejarlo todo por el Zaragoza, estoy muy feliz aquí y deseo pisar cuanto antes La Romareda, que cuando he estado aquí me encantó”

“Me gusta mucho tener el balón y tras pérdida siempre intento presionar en esos primeros segundos. No paro quieto, como en mi vida en general, porque soy muy inquieto”

Llega a una plaza muy ocupada con hasta nueve centrocampistas en estos momentos, con no menos de dos salidas obligadas ahora, y que “me elijan a mí para incorporarme es un halago”, teniendo en cuenta que el jugador onubense aporta sobre todo capacidad con el balón. “Me gusta mucho tener el balón y tras pérdida siempre intento presionar en esos primeros segundos. No paro quieto, como en mi vida en general, porque soy muy inquieto”. Esa inquietud le restó velocidad a su carrera, ya que le costó asimilar el orden y la capacidad posicional que es básica en Segunda, lo que le llevó a varios equipos de Segunda B, como el Mestalla, el Recre, tras bajar de Segunda con él, el Lleida, el Salamanca, la Balompédica Linense o el Ibiza: "Con 30 años la madurez de los futbolistas te lleva a saber lo que hay y lo que debes hacer. Antes era un poco loco en ese sentido futbolístico, perdía mucho la posición, ahora más centrado, y eso era lo que me faltaba”.

En su mejor momento

Todo eso confluyó en el Ibiza, donde Manu dio el verdadero salto deportivo y de nivel. “Empecé muy joven, llegué a Primera muy rápido, con 18 años, he tenido etapas en Segunda y Segunda B. Desde el ascenso con el Ibiza y el curso pasado, ese fue mi punto de inflexión para demostrar que podía valer para Segunda”. En la categoría de plata acumula 107 partidos, entre Huesca, Recre y el club de las Islas Pitiusas, con dos goles.

No quiere, como muchos, nombrar la palabra ascenso. “Sé el proyecto que hay, debemos ir pasito a pasito, firmo que el 30 de mayo estemos donde todo el mundo quiere estar. Esto es muy complicado y te exige mucha regularidad, hay que ir poco a poco, las casas no se empiezan por el tejado. El proyecto es ilusionante, la gente que ha entrado nueva sabemos lo que quieren, pero lo quieren con cabeza, si vas muy rápido te puedes chocar”, ha reflejado.

"Soy un chico con mucha personalidad, me gusta demostrarla en el campo, siempre ha sido así y nunca me he escondido, tampoco en los estadios grandes. Me gusta ayudar a los demás, hacer buenos o mejores al resto"

Para ello, Manu insiste en aportar su granito de arena, su experiencia en un grupo con mucha juventud, “aunque solo tengo 30 años (sonríe), pero soy un chico con mucha personalidad, me gusta demostrarlo en el campo, siempre ha sido así y nunca me he escondido, tampoco en los estadios grandes Me gusta ayudar a los demás, hacer buenos o mejores al resto. Voy a aportar mi grano de arena, ser yo y seguro que me irá bien, porque siempre me fue bien”, concluye.

Torrecilla: “Juega muy bien al fútbol, a través del balón da equilibrio, con una calidad muy alta, y domina todos los conceptos que tiene el centrocampista. Está en su madurez, en su mejor momento"

La visión del club

La sensación de que el onubense está en el mejor momento de su carrera la tiene el propio futbolista, su entorno y también el Zaragoza. Y Miguel Torrecilla no la esconde. “Está en su madurez y en su mejor momento. Este año en la categoría ha dado el salto definitivo para que lo veamos cono un jugador que nos haga crecer y tener un centro del campo más completo y competitivo”, afirma el director deportivo, que clarifica lo que el onubense puede aportar: “Juega muy bien al fútbol, a través del balón da equilibrio, con una calidad muy alta, y domina todos los conceptos que tiene el centrocampista. Y tiene también esa presión tan pérdida muy interiorizada”.

Mientras Raúl Sanllehí, al margen de darle la bienvenida, ratifica la ventaja que supone para Manu y para él conocer de antes a Carcedo (el director general estuvo con el técnico en el Arsenal), ya que “sabemos lo que nos puede dar para conseguir los objetivos y tenemos ventaja sobre el resto. Eres una petición bastante directa del míster refrendada por nuestra dirección deportiva y sé seguro que vas a encajar perfectísimamente. Hay ganas de disfrutar contigo”, ha cerrado el director general.