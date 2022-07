Victoria con Carcedo y sin historia ante el Aragón

Con Carcedo al frente y con calor en el arranque del amistoso, el Zaragoza empezó a mostrar ya pinceladas de lo que el técnico riojano busca, con un 4-3-3 como dibujo, con Petrovic como ancla y Vada y Eugeni por delante, dejando las alas a Larra y Puche para que Narváez se situara en la punta de ataque intercambiándose el puesto con el canterano.

Un Zaragoza con la presión alta y que busca ser protagonista con el balón, que trabaja mucho la presión tras pérdida, buscando siempre la recuperación rápida. El Zaragoza rezuma más aire ofensivo, llegar con más jugadores en ataque, y desde el principio tomó el testigo del partido ante un Aragón de Emilio Larraz, recién ascendido a Segunda RFEF, más corto de preparación y de efectivos, ya que Borge tuvo que ser el improvisado central y Carbonell ayudó al filial, aunque también suene a mensaje para el delantero.

El partido arrancó con un disparo de Narváez y otro posterior de Larra tras el rebote y con el Zaragoza como protagonista, bien en las alas con Chavarría y Gámez, que mandó un buen balón para que Narváez llegara a línea de fondo y su centro lo mandara a la red Javi Hernández en propia puerta con Puche preparado para rematar. Una llegada de Carbonell y otra de Marvin pusieron a prueba a Rebollo, que respondió bien y que mostró un buen juego con los pies. El Zaragoza perdió algo de fuelle con Vada y Eugeni menos participativos para que el filial amenazara de nuevo con un mal cabezazo de Guillem y un doble remate de Carbonell.

Sin embargo, el Zaragoza volvió a exhibir una mayor pegada en un centro de Chavarría tras una cabalgada de Narváez para poner más renta en el marcador con el 2-0, que aún pudo aumentar el propio Narváez, pero disparó alto y Eugeni, al que dejo solo Chavarría, y se le apagó la luz ante Calavia.

Cambiaron los dos onces por completo en el descanso y Carcedo aprovechó para retocar también el dibujo, con tres centrales y Grau entre Francés y Nieto, dejando los carriles a Luna y a Lasure, para que Francho y Vaquero estuvieran en el doble pivote y Bermejo tuviera más libertad de movimientos en ataque junto a Giuliano y Azón, un 3-4-3 para probar alternativas que no funcionó en demasía, ya que aal Zaragoza se le vio más atascado en la segunda parte.

Beamonte, de cabeza, tras una mala salida de Acín, pudo acortar distancias y sobre todo Rubio, en una acción en la que se anticipó bien a Francés, y a cuyo disparo no llegó Fabio. El Zaragoza no estaba tan ajustado atrás, pero aún así amenazó con un remate de Vaquero y otro posterior de un luchador Simeone, con ganas en su estreno.

Una jugada personal de Jaume Grau donde demostró su condición de zurdo cerrado para no disparar, un mal cabezazo de Azón y un tiro de Lasure que se fue fuera por poco tras una buena acción global comandada por Simeone trajeron mejores sensaciones del Zaragoza. Y llegó el tercero. Una falta provocada por la brega de Simeone la aprovechó Bermejo con un magistral lanzamiento de falta al que no llegó Nico y que supuso la sentencia para que en los últimos minutos Carcedo adelantara a Grau y volviera a un 4-3-3, cuando ya el choque apenas tuvo historia salvo un remate de Lasure que se fue fuera por poco..

Real Zaragoza: Rebollo;_Fran Gámez, Jair,_Lluís López, Chavarría; Petrovic, Eugeni, Vada, Larra, Puche y Juanjo Narváez (4-3-3). En la segunda parte jugaron Acín; Francés, Jaume Grau, Nieto; Luna Francho, Vaquero, Lasure; Bermejo Giuliano, Azón (3-4-3)

Deportivo Aragón: Calavia; Juan Sebastián, Javi Hernández, Borge, Sola; Isaiah, Benedet, Marvin, Cuenca; Carbonell, Guilem Naranjo. En la segunda parte jugaron Nico; Jay, Beamonte, Operé, Vallejo; Castillo, Juan López; Rastrojo, Fabio, Cortés; Rubio

Goles. 1-0, m.17: Javi Hernández, en propia puerta. 2-0, m.31: Fran Gámez. 3-0, m.77: Bermejo.

Árbitro: Héctor García Fernández (C. Aragonés). Amarilla a Operé.

Incidencias: Partido a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva.

Carbonell, Buyla y los dorsales

La inclusión de Carbonell en el once del filial suena a claro mensaje para el delantero cedido la pasada temporada en el juvenil del Madrid para una cesión que parece cada vez más clara. Mientras, Buyla no jugó, con el argumento del cuerpo técnico de la molestia en el aductor del lunes, aunque también sobre el ecuatoguineano pesa la sombra clara de la salida, que es segura, por mucho que él apueste por quedarse. Mientras, en los dorsales se confirmó que Rebollo tiene del filial, el 35, que Larra ha tomado el 12 que tenía el curso pasado James y que Bermejo sigue con el 22, pese a que en los onces le dieron el 10 de Javi Ros. Mientras, sin Zapater, Cristian y Ratón, que no jugaron por sus molestias, Jair y Nieto llevaron el brazalete. Tampoco jugaron Vigaray y Clemente, tocados, ni los recién llegados Mollejo y Manu Molina, que estuvieron en la grada.