Baselga: "Mantengo la idea de triunfar en el Zaragoza con una oportunidad de verdad"

¿Cómo se toma esta cesión al Calahorra? Es la tercera consecutiva que vive tras jugar en el Atlético Baleares y en el Zamora

Con muchas ganas de poder demostrar este año que realmente tengo cosas que aportar en el primer equipo del Real Zaragoza, haciendo buenos registros con la intención de volver habiendo crecido como jugador para tener esa oportunidad.

No acabó satisfecho de las dos anteriores, ¿no?

Es complicado porque cuando sales cedido dependes también del equipo, de que vaya bien. En uno que va bien, que funcionan las cosas y además juegas va a ser mucho más sencillo hacer una temporada positiva que si esas cosas no se dan. Eso por ejemplo me pasó en el Zamora. La misma temporada en un equipo que desciende y en otro que se mete en 'playoff' es muy distinta en los análisis individuales.

¿Sigue manteniendo la ilusión intacta de triunfar en el Real Zaragoza?

Evidentemente sí que la mantengo, es mi ciudad, quiero jugar y triunfar aquí en un futuro. Ese es el principal objetivo que tengo, disfrutando de esa oportunidad de verdad para poder hacerme ese hueco.

¿Se planteó rescindir el contrato que tiene hasta 2024?

Por mí parte, en ningún momento, por esa misma razón, porque quiero esa oportunidad y jugar con una Romareda con público, ya que lo hice con el estadio vacío por la pandemia. Ese sueño también me falta, me quedará un año de contrato cuando regrese y la puerta no estará cerrada

El Zaragoza sí le planteó una rescisión...

Sí, ellos lo plantearon, pero no llegamos a ningún acuerdo, empezando por mi deseo de seguir vinculado. Quiero sentir lo que es estar en el equipo más allá de hacerlo en pretemporada, por eso no me quería desvincular.

El Zaragoza, en los dos últimos años, ha marcado 34 y 39 goles, con un evidente problema ofensivo. ¿No le resulta más frustrante eso siendo delantero y que no pueda tener la oportunidad?

Es que son decisiones que el club toma, ellos apuestan por equis personas para ser las referencias y no hay mucho más que hablar. Soy un futbolista, hago mi trabajo y doy el máximo en busca de una oportunidad que aún no puedo tener. Esperemos que en algún momento sí.

¿Qué le parece el equipo que está haciendo?

Bueno, sobre todo he trabajado con ellos en las dos primeras semanas y son días de mucha carga física para coger un buen tono. No se ven muchas cosas esos días, pero el equipo me da una pinta positiva, creo que este puede ser un buen año para el Zaragoza, para estar peleando por situarse arriba y ojalá sea así y llegue ese ascenso, todos lo queremos, la afición y nosotros, y lo llevamos muchos años buscando.

Va a haber mucha continuidad en el equipo, con no más de siete fichajes y un esqueleto que sigue de la temporada pasada. Eso tiene puntos muy positivos, ¿no?

Para mí, sin duda. Un equipo nuevo siempre tiene más dudas, necesita más mecanismos de acoplamiento que si tienes una base ya consolidada.

¿Qué impresión se ha llevado de Carcedo? Fue sincero con su situación en el equipo?

El tiempo que estuve me pareció un entrenador sincero y eso se agradece, el tener personas así en el fútbol. Me pareció muy majo, un tipo simpático. Con él tampoco hablé nada de mi futuro, porque cuando empecé a entrenar yo y todo el mundo sabíamos lo que había en cada caso. Fue muy cordial en todo momento.

Al menos en el Calahorra está bien acompañado de jugadores que han pasado por el Zaragoza.

Sí, está Ángel López también cedido y otros compañeros con los que he jugado, como Carrasco o Forcén. Así desde luego se hace más fácil el tema de la integración.

¿A qué aspira el Calahorra en Primera RFEF?

No sabría decirlo, lo primero hacer una buena temporada y no pasar apuros. A ver cómo empezamos en el primer tramo y eso marcará el devenir de hasta dónde podemos llegar.