Salidas a cámara lenta en el Real Zaragoza

A punto de completar la tercera semana de preparación desde que los jugadores del Real Zaragoza se reincorporaron al trabajo pensando en la nueva temporada, los números siguen sin salir. Y es que actualmente, hay un total de 28 fichas, aunque Rebollo y Mollejo tendrán dorsal del filial. Eso sí, en esos 28 no está contado el canterano Puche. Y a esa cifra habría que sumarle mínimo dos o tres refuerzos que faltan por llegar (un delantero centro, un extremo y la inminente llegada del central Jairo Quinteros). Por lo que es evidente que varios nombres deberán abandonar el club aragonés en una operación salida que no termina de arrancar.

Y eso que ya han sido varios jugadores los que han dejado el equipo, pero no los suficientes para acabar con el overbooking existente en la plantilla de los aragoneses. Como cedidos han salido Marc Aguado (de nuevo al Andorra FC), Ángel López y Marcos Baselga (Calahorra) y Sabin Merino (Atlético San Luis, de México). Los que han rescindido su contrato con el Real Zaragoza han sido Haris Vuckic, el capitán Javi Ros y el guardameta Azón, sobre el que no se ejecutó la renovación y su destino ha sido la SD Logroñés.

A día de hoy, en la rampa de salida hay varios nombres, aunque en situaciones diferentes. Los que no van a continuar con toda seguridad son Yannick Buyla, Federico Bikoro y Enrique Clemente, a los que la dirección deportiva les ha explicado muy claramente que no entran en los planes y a los que se les está buscando una salida. Al que también se le intenta encontrar destino es a Narváez, por el que el Zaragoza trata de cobrar un pequeño traspaso, aunque no se descarta que se llegue a un acuerdo amistoso para su marcha. Carbonell, tras su frustrado paso por el Real Madrid, no parece tener sitio tampoco. Más posibilidades de seguir tienen Vigaray y Lasure, que cuentan con las sesiones de trabajo y los compromisos amistosos para convencer a Carcedo de que tienen un sitio en la plantilla.

Por el argentino Valentín Vada el club escucha ofertas aunque, en su caso, no se descarta que continúe. Situación que sería el deseo del futbolista, siempre y cuando se sienta importante en el esquema de Carcedo. Por el momento el mediocentro ya ha rechazado ofertas del extranjero como la del Legia de Varsovia o de equipos de Arabia Saudí. Larrazábal apunta a quedarse tras su brillante año en el Amorebieta. Por último, Carlos Nieto apunta a salir a préstamo, aunque todavía no se le ha comunicado al canterano.

El mercado

La dirección deportiva tomó la decisión sobre el inmediato futuro de estos jugadores hace ya varias semanas, incluso antes de que el equipo volviera al trabajo. De hecho, la idea del club era que muchos de ellos no viajaran ya a la concentración pirenaica de Boltaña, pero al no confirmarse su marcha del Zaragoza, acompañaron al el resto de sus compañeros al stage veraniego. El primer interesado en ello era el propio Juan Carlos Carcedo y su cuerpo técnico, ya que no es lo más óptimo para el crecimiento del grupo tener que contar con futbolistas que no entran en los planes del entrenador. Además, el trabajo específico es siempre más complicado de llevar acabo cuanto mayor sea el número de jugadores en las sesiones.

Pero el Real Zaragoza está teniendo problemas en llevar la teoría a la práctica debido a la lentitud del mercado estival, un año más. Es pronto para preocuparse, ya que todavía restan cinco semanas hasta final de agosto como fecha de cierre para las operaciones, pero es vital que se den las máximas salidas posibles, y cuanto antes, con el objetivo deliberar masa salarial y generar un espacio de fichas que ahora no existe para que esto no suponga una dificultad añadida en las llegadas que faltan todavía por concretarse.

De momento, el Zaragoza ha incorporado a cuatro futbolistas, un portero (Rebollo), un mediocentro (Manu Molina), un extremo (Mollejo) y un delantero (Simeone) y está a expensas de acelerar una operación salida, que camina a cámara lenta, para darle la forma definitiva a la plantilla.