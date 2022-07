Puerta abierta para Luis Carbonell

La convocatoria facilitada por Juan Carlos Carcedo para el amistoso en Lérida esta tarde ante la UE Lleida supone la confirmación de que Luis Carbonell no va a tener sitio en este Real Zaragoza, algo que ya se veía desde el principio de pretemporada, que quedó ratificado en el amistoso ante el Aragón del miércoles, al jugar el delantero con el filial, y que este sábado ha tenido un nuevo capítulo al quedarse fuera de la lista de 23.

En la citación no viajan Cristian, Ratón , Clemente, Vigaray y Zapater, que están al margen por diferentes molestias, ni tampoco Petrovic y Nieto, que ni el viernes ni este sábado trabajaron con el grupo por precaución. Sí están Manu Molina y Mollejo, los dos últimos fichajes, que más que probablemente debutarán en el Camp d'Esports de Lleida con la camiseta zaragocista.

No está sin embargo Carbonell, que el curso pasado vivió una gris cesión en el Real Madrid, sin debutar en el Castilla y con pocos minutos en el juvenil y que ya estuvo cerca de no ir a Boltaña, porque el club le busca un destino, previsiblemente en Primera RFEF. El delantero, que jugó la UEFA Youth League con el juvenil y es una de las joyas de la cantera, tiene todos los números para volver a salir cedido. Posee contrato del primer equipo hasta 2026, ya que renovó antes de marcharse al Real Madrid, que no ejecutó una opción de compra por él de 1,5 millones.

En la lista sí está el central Operé, fichado para el Deportivo Aragón y la otra novedad de la expedición para jugar contra el Lleida en el segundo amistoso de pretemporada tras la prueba del miércoles ante el filial es la presencia de Jannick Buyla, que no estuvo ante el 'B' por precaución por molestias, aunque es otra salida segura. La lista de 23 la componen: Rebollo, Acín, Jair, Jaume, Francés, Narváez, Eugeni, Iván Azón, Bermejo, Vada, Larra, Francho, Chavarria, Lasure, Fran Gamez, Giuliano, Manu Molina, Lluís López, Miguel Operé, Luna, Mollejo, Jannick Buyla y Puche.