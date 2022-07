Sabin Merino: "Sentía esa crítica de la afición y eso en parte me ayudó a salir"

Su cesión al Atlético de San Luis fue una operación cerrada de forma rápida y hasta casi inesperada. ¿Cómo lo vivió?

Es verdad, fue un poco así, hubo aspectos que valorar y decidimos que era lo mejor para todas las partes y me tiró mucho el poder vivir una experiencia fuera de España, que siempre me había atraído. Se dieron todas las circunstancias y lo hicimos de forma muy rápida.

En todo caso, fue un cambio muy drástico en su carrera y al terminar la temporada pasada no parecía que la de Sabin Merino fuera a ser una salida tan temprana cuando había fichado en enero.

El mundo del fútbol funciona así, se te presentan oportunidades cuando menos las esperas. Decidí tomar la opción principalmente porque también era bueno para mí.

¿El Zaragoza le dijo abiertamente que se tenía que marchar?

Para nada, en ningún momento. Tanto Miguel como el míster hablaron conmigo varias veces y ellos en todo momento me dijeron que contaban conmigo, aunque me hablaron de esta opción y me dijeron que la valorase. Era una oportunidad que se daba y me pidieron que la tuviera en cuenta.

Había ya un cierto caldo de cultivo de un sector de la afición hacia usted. ¿Sentía que iba a tener difícil darle la vuelta a la tortilla?

Claro que sentía eso de una parte de la grada y no es plato de buen gusto tener que vivir esas experiencias. Sé que el fútbol tiene momentos buenos y malos y este era de los segundos. A nadie le gusta vivirlos, sentía esa crítica desde la afición y en parte eso me ayudó a tomar la decisión de salir. ¿Darle la vuelta? Siempre se le puede dar en el fútbol. Coges una racha positiva y pareces el mejor y luego no metes un gol al arcoíris y pareces el peor. En realidad, eres el mismo, pero en momentos diferentes.

¿La percibía desde el césped esa crítica?

Sí, por supuesto. Los dos últimos partidos en casa, sobre todo el del Alcorcón, que fue un poco cúmulo de todo, se hizo muy complicado para el equipo y en especial para mí. Era la primera vez en mi carrera que sufría algo así, tan duro. Los jugadores siempre queremos dar lo mejor, pero a veces las cosas no salen, pero en mi caso en ningún momento hubo una falta de actitud, de compromiso o de trabajo para el equipo. Siempre lo más importante es el grupo y en ese sentido me quedé tranquilo, pero a nadie le gusta vivir estas cosas.

¿Siente malestar con la afición o tiene algún reproche?

En absoluto. No tengo nada que reprochar a nadie, cada uno tiene su opinión y los jugadores estamos expuestos a ella y hay que saber convivir con todo. Son momentos que no le gustan a nadie, pero hay que saber sobreponerse y afrontar el futuro. También estas experiencias te ayudan a crecer, son enseñanzas de vida para saber llevar en un futuro la situación de mejor manera que cuando las vives por primera vez.

De cero a diez, ¿qué nivel de Sabin Merino se vio en el Zaragoza?

No lo sé, la verdad… Es difícil. Creo que en mí hay un mejor jugador que el que se vio en Zaragoza. Evidentemente, puedo dar mucho más. Mi nivel no fue el que yo habría querido, pero tampoco fue tan malo. Si se miran los datos desde que yo llegué, el Zaragoza logró 27 puntos y salió de la zona de abajo, que era el objetivo al llegar. Todo depende de cómo lo valores. En lo personal no acabé satisfecho, pero en lo colectivo creo que el equipo desde el invierno dio una mejora notable.

¿Su intención es volver al Zaragoza?

Lo primero, no sé de dónde ha salido que hay opción de compra, porque hasta donde yo sé no la hay. A mí desde luego no se me ha comunicado que exista, luego mi viaje es con la idea de volver porque yo la temporada que viene tengo contrato con el Zaragoza y mi intención es regresar en las mejores condiciones posibles en la siguiente temporada y ojalá sea para jugar en Primera.

¿Cómo está viendo al equipo desde la distancia?

Estamos en pretemporada y no hay que apresurarse en los juicios ni valorar nada en exceso. Se trata de coger ritmo y las ideas del míster. Creo que es vital arrancar bien la temporada y así enganchar a todo el mundo.

34 y 39 tantos en las dos últimas temporadas hizo el Zaragoza, muy pocos. ¿Debe fichar más gol?

Es que nadie te garantiza una cifra de goles, obviamente necesitas que el equipo genere más ocasiones y tenga más llegada. No es algo más específico de un solo futbolista sino que tiene que ser algo global.

Con Carcedo sí parece que el Zaragoza va a llegar con más gente al área contraria. ¿Usted se sentía muy solo cuando jugaba arriba?

Eso es así, con cuanta más gente llegues al área, más difíciles son las marcas para el rival. También las llegadas de segunda línea, que son las que más daño hacen al sorprender a las defensas rivales y generar más espacios. Si todo eso se cumple estoy seguro de que llegarán más goles que en las últimas temporadas.

Iván Azón ha renovado y el club apuesta fuerte por él. ¿Lo ve con potencial para ser una referencia de la categoría en esta temporada?

Sí que lo veo y ya lo demostró en la segunda vuelta de la pasada temporada. Desde que yo llegué, en todo momento dio un nivel muy alto y aparte de los goles hizo partidos muy completos. Es un futbolista que puede dar muchísimo al Zaragoza y ojalá sea así, que meta todos los goles que pueda y más.

¿Qué es lo que más le gusta del Zaragoza?

Está armándose bien en todas las posiciones, hay un bloque ya bueno de la temporada pasada, con jugadores importantes en todas las líneas. Si el equipo es capaz de dar un paso adelante, estará arriba.

¿Lo ve candidato al ascenso?

En Segunda es complicado asegurar eso. Es que en esta categoría puede haber doce candidatos a subir. El Zaragoza puede ser uno de ellos, por nivel de platilla y de competitividad tranquilamente puede estar arriba, aunque la Segunda te exige una constancia y una regularidad tremendas, saliendo de los baches que seguro llegarán lo más pronto posible.

¿Qué objetivos se marca usted en el Atlético de San Luis?

Lo primero, hacerme con un puesto de titular, porque yo estoy aún de pretemporada y mis compañeros llevan ya dos meses compitiendo y eso se nota. La adaptación a la altura también la estoy notando, que aquí hay 1.800 metros y eso cuesta… Quiero coger las buenas sensaciones y poder hacer goles y aportar mucho al equipo. Nuestra meta tras el Apertura es estar entre los 12 primeros que se juegan el 'playoff' y llegar lo más lejos posible y a ver si hay suerte y nos da para lograr lo máximo.

¿Triunfará Sabin Merino en el Zaragoza?

Primero quiero triunfar en el Atlético de San Luis. La temporada que viene ya veremos, tengo contrato e insisto, mi idea a día de hoy es volver.