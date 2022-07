Azón siempre está ahí

Después de dos empates, el Real Zaragoza se ha reencontrado con la victoria en su preparación. Ha sido ante el Al-Shabab, cuarto de la Liga saudí, y remontando el tanto inicial de Guanca (2-1). Jair, el único que jugó los 90 minutos, y Azón, siempre Azón, le dieron la vuelta al marcador en la recta final de un duelo en el que Carcedo empleó de nuevo dos equipos diferentes en cada parte. Lo único que se repite cada partido es el esquema de referencia, 4-3-3, y la presión alta. Dos señas de identidad que el técnico está inculcando a un equipo con aspectos por pulir y piezas que añadir.

Porque el Real Zaragoza sigue necesitando un nueve. Al menos uno que pueda acompañar a Iván Azón, ganándose cada día que pasa más galones en este equipo. Ya es el máximo goleador del Zaragoza en esta pretemporada con tres dianas pero, sobre todo, está dejando la sensación de que su presencia es cada vez más imprescindible, que su figura se agiganta cada partido porque cada vez sabe leer mejor el juego, sabe dónde tiene que estar, cómo hacer daño al rival, cómo aprovechar sus oportunidades, cómo asociarse con sus compañeros. Y, además, hace goles. Poco más se le puede pedir.

El Real Zaragoza ha ganado por insistencia, con un Mollejo muy activo y un Azón en su línea, en el tramo final y aprovechando el desgaste de un rival que intentó estar ordenado pero que tampoco le creó excesivo peligro. Todo ha sucedido en la segunda parte, después de una primera de combate nulo y con los cambios de Carcedo. Manu Molina primero y, sobre todo, Mollejo, agitaron al equipo para llevarle a la remontada en su primer partido en Marbella.

Seguramente la cercanía del estreno liguero hizo que Juan Carlos Carcedo alineara por primera vez un once que bien podría ser el que compita en dos semanas. Al menos en la defensa y el centro del campo, a la espera de que llegue el ansiado nueve. Cristian Álvarez recuperó la portería, Gámez, Jair, Francés y Chavarría formaron atrás, Francho, Grau y Vada en el medio y, arriba, Simeone partió como referencia con Puche y Bermejo por las bandas. El equipo aragonés se mostró ordenado atrás, cerrándose bien en las pérdidas de balón, pero le costó un mundo crear peligro en el área contraria.

Al principio solo lo intentó desde fuera, pero ni Chavarría, ni Puche ni Simeone más tarde lograron su objetivo. El Zaragoza buscaba combinaciones cortas para explotar las bandas, sobre todo la derecha al principio, pero no llegó al área con peligro real hasta el final de la primera parte, cuando la presión alta puso en apuros al Al-Shabab. Tampoco a balón parado, sacado casi siempre buscando segundas jugadas. Sin encontrarlas.

La mejor ocasión acabó siendo un remate de Puche justo antes de que el árbitro señalara el descanso. Atrás solventó el escaso peligro del Al-Shabab sin excesivos problemas. No le permitió las transiciones al equipo de Vicente Moreno pero un par de pérdidas comprometieron su área. Chavarría tuvo que cometer una falta de tarjeta amarilla para evitar un uno contra uno y poco después un mal pase de Jair estuvo a punto de provocar un tres para dos que el Al-Shabab no supo aprovechar y que Francés terminó de desbaratar. En el minuto 39 Cristian tuvo que repeler el disparo con más peligro del equipo saudí.

Al descanso Carcedo hizo ocho cambios. Rebollo salió en portería, en defensa solo se mantuvo Jair, con Lluís López de pareja y Nieto y Luna en los laterales, en el centro Eugeni tomó el timón junto a Manu Molina y Petrovic y, arriba, Mollejo acompañó a Simeone y Bermejo. El pelado fue el que creó todas las situaciones de peligro al inicio de la segunda parte, primero con un remate en un córner que botó Eugeni, luego poniendo un centro que Simeone no pudo rematar.

Los goles

Pero el que se adelantó fue el Al-Shabab en un balón de Banega a la espalda de la defensa que llegó al argentino Guanca para batir a Rebollo por arriba con una buena definición. Acto seguido llegaron dos cambios más, Azón y Larra relevaron a Simeone y Bermejo. El dibujo no cambió, la idea tampoco, la actividad de Mollejo menos todavía, pero la irrupción de Azón fue el impulso definitivo para el Zaragoza.

Apenas llevaba cuatro minutos en el campo cuando ya tuvo una ocasión en el área pequeña junto a Luna. Poco después fueron Mollejo y Larra los que no acertaron a rematar una buena acción y tuvo que ser Jair quien empatara con un disparo frontal a centro de Nieto. Era el minuto 78 y el Zaragoza siguió apretando en busca de la victoria. En el 81, Azón se fue por velocidad de su par y estrelló en el palo un mano a mano con el portero. Tres minutos después no falló el remate a centro de Mollejo por la banda izquierda. Larra tuvo la última en el minuto 87 tras otro balón de Mollejo pero ya no pasó nada más. El Zaragoza volvió a ganar y Azón, a marcar.