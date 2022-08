Un ‘Panda’ entre leones

"Zaragoza nunca se rinde. Volveremos. Un abrazo de un zaragocista más y hasta pronto. No sé cuándo, pero volveré». Esas fueron las palabras con las que Borja Iglesias decía adiós al Real Zaragoza, un equipo que el propio jugador ha confesado en más de una ocasión que siempre llevará en el corazón y con el que le encantaría volver a cruzarse.

Pues el partido de este miércoles (19.00 horas) ante el Betis será la primera ocasión en que eso suceda, aunque, en esta ocasión, el gallego no jugará con la camiseta blanquilla. Solo estuvo una temporada, la 2017-2018, en el equipo, pero fue inolvidable tanto a nivel particular como colectivo. El ariete, con 22 goles, fue uno de los jugadores clave en la gran campaña del Real Zaragoza, a la que solo le falló el final, aquella eliminatoria de infausto recuerdo ante el Numancia, una de las ocasiones en los últimos años que más cerca ha estado el ansiado regreso a Primera División.

Pero, a pesar del mal sabor de boca final, lo cierto es que Borja Iglesias dejó una profunda huella en La Romareda y sigue siendo un ídolo a día de hoy para la afición. Es el propio futbolista el que tiene gran culpa de ello, ya que sus muestras de cariño hacia el equipo aragonés son constantes.

"No sé cuando, pero volveré"

Desde entonces, su carrera ha continuado la progresión meteórica que comenzó en la capital aragonesa. Tras su asombroso año en la categoría de plata, su destino tenía que ser la Primera División. Fue el Espanyol el que apostó por él, pagando al Celta los 10 millones de su cláusula de rescisión. Los pericos no se equivocaron. El gallego no acusó el salto de categoría y firmó 17 goles en su primer año en Cornellá. Fruto de su gran desempeño en la élite, las novias no le faltaron en el verano de 2019 y el Betis pagó 28 millones por el delantero, la segunda compra más cara de la historia de los sevillanos tras Denilson.

Parecía que todo le iba rodado al Panda, pero sus inicios en el conjunto verdiblanco no fueron un camino de rosas. Le costó arrancar y, a pesar de la alta suma que desembolsaron los andaluces por su traspaso, no se ganó un sitio fijo en el once. Anotó tan solo tres goles en su primera campaña en Sevilla y las críticas no tardaron en llegar. Incluso se escucharon rumores acerca de una posible salida, pero el delantero tenía claro que era capaz de revertir la situación. En la temporada 2020-21, a pesar de seguir sin ser titular indiscutible, mejoró sus prestaciones, anotando un total de 13 dianas, una cifra más cercana a lo que el ariete suele cosechar. Una progresión que se confirmó la campaña pasada, la de su confirmación en el Betis, en la que el futbolista anotó 18 goles. Uno de ellos, el más especial de la historia reciente de los verdiblancos, ya que Borja Iglesias abrió el marcador en la final de Copa del Rey ante el Valencia, un título que pudo levantar 17 años después de la última tras superar a los levantinos en los penaltis.

Nadie duda ya en Sevilla de un Borja Iglesias que, al igual que ocurrió en Zaragoza, se ha ganado el cariño de los aficionados béticos, siendo uno de los futbolistas más queridos del equipo. Un chico con una personalidad humilde y cercana, un tipo ejemplar en su trato con la afición y los medios, sin una mala cara, siempre con una sonrisa. Es lógico que la afición zaragocista anhele su vuelta. Un regreso que, por las circunstancias de ambas partes, cada vez se antoja más lejano.

Las dudas del Betis

Más allá de lo sentimental, el encuentro, con el inicio de la competición oficial cada vez más cerca, será importante para ambos conjuntos. Si el Zaragoza no está brillando en sus compromisos amistosos, tampoco lo está haciendo el Betis, el rival más duro al que se van a enfrentar los aragoneses este verano. El conjunto, un año más dirigido por Manuel Pellegrini, no conoce la victoria tras cuatro partidos disputados, en los que ha sumado dos derrotas y dos empates.

Tras su magnífica temporada pasada, con el título de Copa y la clasificación europea, los sevillanos han apostado por mantener el bloque, aunque no descartan movimientos en el último mes de mercado. Este miércoles, ante el Zaragoza, tratarán de lograr su primera alegría de la pretemporada.