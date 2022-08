Guliano Simeone, autor de uno de los goles del Real Zaragoza ante el Betis, reconoció sentirse muy satisfecho tras conseguir su primera diana. «Tenía muchas ganas de estrenarme con esta camiseta. Estoy muy contento», aseguró el ariete, que sueña con repetirlo en La Romareda. El hispanoargentino cree que el equipo va en una línea ascendente. «Estamos cogiendo automatismos y mejorando mucho día a día». El delantero considera clave la posibilidad de tener una plantilla larga y competitiva. «Todos somos importantes, los once que empiezan y los que entran luego. Hay que dejarse todo, se juegue el tiempo que se juegue», apuntó.

Simeone también habló sobre su posición en el césped. "El año pasado jugué más en el centro pero de extremo me gusta jugar, me puedo acostumbrar". Por último, el cedido por el Atlético de Madrid hizo balance sobre sus primeras semanas en Zaragoza: "El grupo me recibió muy bien, desde el primer día que llegué se acercaron a mí, me contaron cosas del club... y ahora con ellos estoy muy bien, conociéndoles poco a poco y viendo un grupo fantástico".