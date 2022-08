Mollejo es el primer fichaje en ser inscrito por el Real Zaragoza

Víctor Mollejo ya aparece en inscrito en la Real Federación Aragonesa de Fútbol como jugador del Real Zaragoza. El extremo, como ya era sabido, tendrá ficha del filial y portará el dorsal 28. El jugador manchego es el primero de los cuatro fichajes que ha realizado el equipo aragonés hasta el momento en ser registrado oficialmente por el club.

Como se publicó en este diario hace unos días y hasta este viernes, todavía no había rastro alguno de los fichajes del Real Zaragoza en el registro oficial de LaLiga donde se recogen las inscripciones pertinentes para el concurso de las nuevas incorporaciones en la competición doméstica. Esta circunstancia no dejaba de ser un dato curioso a poco más de una semana del debut liguero de los de Carcedo ante Las Palmas.

Desde el club ya restaron relevancia a ese dato e insisten que el registro de los recién llegados es un mero trámite, así que confían en que todos los fichajes estén a disposición del entrenador para el partido en la isla canaria, por lo que en los próximos días los nombres de Dani Rebollo, Guliano Simeone y Manu Molina aparecerán también en el listado de futbolistas que podrán participar con el equipo.

Las salidas

En donde no hay novedades un día más en las oficinas del Real Zaragoza es en el apartado de salidas. Y la situación comienza a ser preocupante. El club, que contará con un límite salarial más bajo del esperado y prácticamente calcado al de la pasada temporada, lo ha agotado y, hasta que algún futbolista no abandone la disciplina de los aragoneses, no existe la posibilidad de que lleguen nuevos refuerzos a la plantilla.

Y la idea inicial de la dirección deportiva era que llegaran al menos tres fichajes más (un delantero, un extremo y un central). Pero si no se acelera la operación salida, los números no salen. Para ello, espera cerrar en los próximos días la salida de alguno de los efectivos que no entran en los planes de Carcedo, casos como Enrique Clemente, Nick Buyla y Luis Carbonell. Aunque sus salarios no son demasiado altos y la solución tendrá que pasar por intentar buscar acomodo a jugadores como Petrovic o Narváez, aunque no parece que esas operaciones vayan a ser una tarea sencilla.