"Era un gran relaciones públicas y un presidente adelantado a su época"

Hablar de José Ángel Zalba es hablar de una persona especial, que se salía de la norma. Un hombre que era capaz de encandilar a los que tenía alrededor y que se movía como pez en el agua en cualquier tipo de situación.

«Era muy sabio, con José Ángel daba gusto hablar porque siempre aprendías algo», explica Andoni Cedrún, que tuvo a Zalba como presidente durante la segunda época del cincovillés en el club. «Yo estaba en una época complicada y difícil y me apoyó en todo momento, su trato hacia mí fue fenomenal, no le puedo poner ningún pero. De hecho continuamos nuestra relación fuera del mundo del fútbol», añade el portero, que destaca su cercanía con los jugadores. «No le gustaban los intermediarios y si te tenía que decir algo iba de cara. No ponía distancia entre su figura de presidente y el vestuario, quería ser uno más», apunta Cedrún. El exguardamenta del Real Zaragoza recalca el carácter «único» de Zalba. «Se venía arriba con las dificultades y fue capaz de sacar adelante el club de momentos duros», asegura. «Era muy abierto y un gran relaciones públicas, sabía ganarse a la gente. Sus influencias eran de sobra conocidas y utilizó su fuerza para hacer al Zaragoza más grande», analiza el portero.

«Era un hombre de fútbol, con unos conocimientos muy profundos de cómo funcionaban las cosas en esos mundos. Sin duda un precursor de los presidentes modernos y un adelantado a su época», afirma Javier Planas. Su labor era modélica, cumplía siempre con lo que prometía. En ese sentido era muy formal», apunta el exzaragocista, que destaca la inteligencia de Zalba: «Era muy listo, sabía cómo tenía que decir las cosas y qué hacer y cuándo para que todo saliera bien».

Uno de los jugadores que mejor recuerdo guarda del presidente es ‘Chucho’ Solana. «Para mí fue casi como un padre en lo deportivo. Siempre le agradeceré lo fuerte que apostó por mí», asegura el de Arnedo, que define a José Ángel Zalba como un hombre «muy honesto», «cabal» y «cercano». «Su gestión como presidente siempre me pareció excepcional, lo controlaba todo», explica Solana, todavía sobrecogido por la noticia de su fallecimiento: «Fue una de las personas que más me ayudó en mi carrera deportiva.

El cariño

El denominador común en las reacciones a la muerte de José Ángel Zalba es el cariño y el respeto con el que hablan del expresidente. «No se creía más que nadie a pesar de ser una personalidad en sus tiempos. Si te podía echar una mano lo hacía en cualquier tema. Era muy amable», subraya Planas. «Se hacía querer, tenía una personalidad de las que atrapan», confiesa Cedrún.

Pero no han sido los únicos futbolistas que se acordaron de Zalba en el día de su adiós. «No quedan palabras de agradecimiento hacia tu persona por todos los momentos vividos y todo lo que diste como presidente. Descansa amigo», dijo Saturnino Arrúa, uno de los jugadores más recordados de los Zaraguayos. «Con él firmé mi primer contrato final en el equipo de mi tierra. Agradecimiento eterno. Legado zaragocista», expresó Pablo Alfaro en sus redes sociales.