Iván Azón está prácticamente descartado para el debut y Simeone y Molina siguen sin estar inscritos

Un día más, Iván Azón continuó al margen del resto de sus compañeros y su participación en el debut liguero ante Las Palmas de mañana está prácticamente descartada al no remitir las molestias que le provocan la contusión que sufre en su rodilla izquierda. El Real Zaragoza pierde así a su referencia ofensiva para el estreno y Carcedo tendrá que buscar una alternativa en el once titular para sustituir al canterano.

La que es una incógnita también es la presencia de Manu Molina y de Guliano Simeone al no haber sido todavía oficialmente inscritos en LaLiga. No obstante, el club asegura haber iniciado ya los trámites y confía en que la burocracia avance y los dos puedan estar disponibles para el técnico riojano en el partido de la isla. Los que no tendrán ningún problema para estrenarse, si el entrenador así lo considera, con la camiseta del Real Zaragoza serán Mollejo y Rebollo, ya registrados con ficha del equipo filial.

En el entrenamiento, sumadas a la ausencia de Azón con el grupo, las principales novedades fueron la vuelta a la actividad con el resto de sus compañeros del propio Rebollo, que el jueves fue titular en el encuentro amistoso del Deportivo Aragón ante el Cuarte, saldado con victoria del filial por 0-1, y la de Enrique Clemente, una vez superadas las molestias que le han lastrado durante todo el verano. El defensa, ante la falta de ofertas, cada vez tiene más posibilidades de continuar en la disciplina aragonesa esta temporada.

Este viernes la expedición zaragocista viajará a tierras canarias para aclimatarse a las condiciones de la isla, pero antes el equipo continuará preparando el partido que servirá para abrir fuego en la competición oficial con un entrenamiento en La Romareda.