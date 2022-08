Jaume Grau: "Carcedo ha sabido conectar con el grupo, es metódico y exigente"

PREGUNTA: ¿Preparados para el inicio de la competición oficial?

RESPUESTA: Pienso sinceramente que sí. Hemos trabajado mucho y muy bien desde que volvimos a los entrenamientos. Tenemos muchas ganas de empezar ya la competición para ver si se refleja toda esa preparación. Estamos muy ilusionados para lo que viene.

P: Va a ser su primera temporada completa con el Real Zaragoza, un club en el que ha caído de pie. ¿Qué le pide a esta campaña a nivel personal?

R: Todo lo que estoy viviendo me parece una pasada. El Zaragoza siempre va a ser un club grande y así lo he sentido desde el primer día que llegué. Espero que me sigan yendo las cosas igual de bien. Mi objetivo es estar centrado en el día a día y seguir creciendo como futbolista. De momento estoy muy a gusto y cómodo y quiero ayudar al equipo en todo lo que esté en mi mano.

P: Parece que es usted una pieza indiscutible en el esquema de Carcedo. ¿Se lo ha transmitido así él personalmente? ¿Qué le pide?

R: Indiscutible no, pero sí que me está dando mucha confianza y yo se lo agradezco. Me siento importante pero soy uno más al servicio del equipo. Me pide que siempre dé mi 100%.

No me siento indiscutible, pero sí importante y con mucha confianza del entrenador

P: ¿Cómo definiría al nuevo técnico como entrenador?

R: Sabe mucho y es muy trabajador y muy metódico. Es exigente y eso es bueno para nosotros. Me siento cómodo con él. A nivel personal también se ve que es una gran persona y cercano. Y no es solo una sensación mía, que es súper positiva. Lo hemos comentado entro todos los compañeros. Ha sabido conectar con el grupo.

P: ¿Están calando sus ideas en la plantilla?

R: Desde luego. Al final es cierto que es un entrenador nuevo y que están cambiando cosas. Los entrenamientos son diferentes, su filosofía también, hay nuevos mecanismos que tenemos que interiorizar... pero si te fijas en cómo ha ido la pretemporada, está claro que hemos ido de menos a más. En todos los partidos hemos ido dando pasitos y estamos creciendo poco a poco.

P: En lo futbolístico, qué se puede esperar esta temporada del Real Zaragoza?

R: Lo que más destacaría sería el carácter competitivo que nos estoy viendo. Somos un equipo muy trabajado. Quien nos quiera ganar lo va a tener que hacer muy bien. Vamos a poner las cosas muy difíciles a nuestros rivales.

En el vestuario hay un gran ambiente, vamos todos a una y queremos vivir un año ilusionante»

P: ¿Le preocupan los problemas defensivos que se han visto en alguno de los amistosos? La solidez defensiva fue uno de los fuertes del equipo el pasado año.

R: La pretemporada está para hacer pruebas y corregir fallos. Además con un cambio de entrenador esas faltas a veces de coordinación son hasta normales, pero estoy seguro de que volveremos a alcanzar ese nivel e incluso de mejorarlo. En Segunda una de las claves es ser muy seguros atrás.

P: Y en aprovechar las ocasiones.

R: Sí, ese fue uno de los déficits la temporada pasada. Nos costó hacer goles y estamos trabajando mucho en ello para intentar mejorar los números este año.

P: ¿Qué pueden aportar los recién llegados? Ya llevan varias semanas con ustedes.

Muchas cosas, vienen todos con la mentalidad de sumar. Son gente joven, con hambre y sobre todo con mucha garra. Además, Molina y Mollejo tienen también experiencia en la categoría, que también es necesaria.

Mi corazón esta sano, fue un susto muy gordo pero lo tengo olvidado

P: ¿Cree que hace falta algún fichaje más?

R: Esa no es una pregunta para mí. Los que estamos nos limitamos a trabajar. Creo que somos un grupo que tiene mucho talento. Si viene alguien más, bienvenido será.

P: ¿Qué ambiente se respira en el vestuario? ¿Se habla de objetivos?

R: El ambiente entre nosotros es muy bueno, estamos muy unidos y veo que vamos todos a una, que creo que es fundamental. Todos queremos lo mismo, que es vivir un año ilusionante.

P: ¿Ve al Real Zaragoza como un serio aspirante al ascenso?

R: Es complicado, todos sabemos cómo es la Segunda División. Hay grandes equipos que se están reforzando muy bien pero la esperanza ahí está. No va a ser fácil pero intentaremos estar en esa pelea. Además, sabemos la camiseta que llevamos y la historia del club que defendemos, así que no podemos pensar en otra cosa que no sea lo máximo y haremos todo lo posible.

P: Un año más la afición ha vuelto a responder. Son ya más de 23.500 abonados...

R: Lo de la afición es una locura. Se dice mucho pero no saben lo importante que es para nosotros sentir ese aliento. Todos queremos lo mismo y trabajamos para darles las mayores alegrías. Para mí está siendo muy especial poder jugar en La Romareda. Además creo que una de las claves para esta temporada va a ser hacernos muy fuertes en casa. Lo que queremos es conseguir enganchar a la gente y que se sientan orgullosos de nosotros y disfrutemos juntos.

P: ¿Está ya totalmente recuperado de su dolencia cardiaca?

R: Mi corazón está completamente sano. Cuando volvimos al trabajo después del verano estuve en contacto con el médico que me operó, hicimos algunas revisiones... pero todo está bien, para mí es un tema que tengo prácticamente olvidado, por suerte.

P: ¿Cómo vivió esos momentos en los que se tuvo que alejar de los campos?

R: Fue un susto muy gordo, días muy delicados. Cuando te dicen que hay algo en tu corazón que no va bien te da miedo. No es lo mismo que cuando te pasa algo en el isquio o en el cuádriceps, el corazón te toca mucho más de cerca. Lo peor de todo era la incertidumbre, no saber que va a dar de sí el tema. Estoy muy agradecido a todos los doctores que me han tratado, a los servicios médicos del club y a todas las personas que me han acompañado en este proceso. En mi cabeza solo estaba la idea de poder volver a jugar y he tenido esa fortuna de casi ya no acordarme de lo que pasó.

P: ¿Considera importante empezar la temporada con buenos resultados?

R: Siempre se dice que la Segunda es muy larga, y es verdad, pero si las cosas empiezan bien generas una confianza y una motivación que puedes necesitarla si en algún momento se tuercen las cosas. Y más cuando estás empezando un proyecto nuevo con un entrenador nuevo. Si consigues victorias o haces buenos partidos es una manera de demostrar que el trabajo está siendo bueno, que merece la pena y que las nuevas ideas se ven plasmadas en el campo.

P: Parece que el debut liguero les llega en un buen momento. En los dos últimos partidos, ante rivales de Primera como han sido el Betis y el Girona, no se ha perdido.

R: Sí, sí. Yo nos veo muy bien, todavía tenemos margen de mejora pero como decía estamos yendo de menos a más y nos veo ya con un buen punto competitivo que ojalá seamos capaces de convertir ya en puntos.

Las Palmas tiene mucha calidad, pero este escudo te obliga siempre a salir a ganar

P: El inicio del calendario es duro. Primero Las Palmas, luego el Levante, viaje a Cartagena...

R: En Segunda los partidos son siempre exigentes y hay que jugar dos veces contra todos. Nunca se sabe si es mejor jugar al principio y al final. Ha tocado así, pues ya está.

P: ¿Confía en empezar con victoria el primer duelo?

R: Sabemos el equipo que es Las Palmas. Vienen de jugar la promoción y tienen mucha calidad. Será un partido difícil, pero este escudo te exige salir siempre a por los tres puntos.