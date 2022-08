Juan Carlos Carcedo ve al Real Zaragoza preparado para el inicio de la competición oficial, en la que levantará el telón este sábado ante Las Palmas (23.00, hora peninsular). Además, el técnico ha asegurado tener claras las ideas para el debut. "Sí, sabemos la base general. Todavía no se lo hemos comunicado a los jugadores porque me gusta que estemos metidos hasta el final. Tenemos claro quién va a jugar pero hasta última hora no se lo comentaremos", explicó el riojano, que confirmó la baja de su referencia ofensiva. Iván Azón va a a ser baja. Tiene un golpe y una molestia que le impide entrenarse. Veremos en los siguientes días cómo evoluciona y cuánto tiempo le tiene de baja", comentó el técnico, aunque no quiso lamentarse por su ausencia: "Supone tener un jugador menos. Venía en una buena dinámica y es una baja importante, pero será una oportunidad para otro compañero, que lo tomará con energía. La plantilla es buena y amplia".

"Azón va a ser baja, pero será la oportunidad para otro compañero que la tomará con energía" Carcedo espera que la ausencia de Azón sea el último contratiempo antes del choque inaugural y que los fichajes sean inscritos a tiempo para poder debutar. "El club me ha transmitido tranquilidad con las inscripciones. Siempre hay pequeños detalles a pulir. Está enviada la documentación y espero que en las próximas horas se suba a la plataforma y no haya ningún problema", dijo el entrenador, convencido de que su equipo va a hacer un gran partido en la isla . "La plantilla está lista para empezar a full y competir. Queremos ser un equipo difícil de batir y que deje su sello en todos los campos. Vamos con ilusión y energía de hacer un buen partido y dedicarlo a Zalba y a su familia. Ojalá acabe el partido y se puedan sentir orgullosos", aseguró. El Real Zaragoza podrá inscribir a sus fichajes tras liquidar su deuda con Hacienda Esperanza que comparte el cuerpo técnico. "Mis sensaciones son de ganas que empiece la competición. La pretemporada sirve para trabajar y ver mecanismos, pero todos queremos competir. Esa motivación y esas ganas que tenemos las transmitimos a los jugadores. Deseamos empezar el partido", apuntó Carcedo. 𝗨𝗻 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼. 𝗨𝗻𝗮 𝗽𝗮𝘀𝗶𝗼́𝗻. 𝗨𝗻𝗮 𝗶𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻. Siempre...#DefendiendoAlLeón 🦁



¡Temporada 22/23, allá vamos! 👊⚪️🔵 pic.twitter.com/rXrRIBdEZt — Real Zaragoza 🦁🤍💙 (@RealZaragoza) 12 de agosto de 2022 El primer rival Con respecto al rival, Las Palmas, el técnico valoró el potencial de los canarios. "Tiene una idea parecida al año pasado, con jugadores técnicos y mucha posesión. Si no les presionas, se te puede complicar. Nosotros también tenemos buen equipo y les haremos un partido complicado. Hay que competirles, hacerles daño y atacar los espacios", analizó Carcedo, que consideró clave entender todos los momentos y las fases del encuentro. "Tenemos que adaptarnos a los partidos. Hemos tenido posesión y hemos manejado una presión alta y media con buena disciplina. El equipo lo ha mejorado. Nuestra idea es hacerles daño con balón", señaló el entrenador, que mostró mucha seguridad al hablar del estado físico de su equipo: "El calor va a ser importante. Este año hemos conformado un grupo bastante físico. No será fácil que nos aguanten los 90 minutos. Tengo confianza en los jugadores y en los 5 cambios. Tenemos calidad y piernas. Estoy tranquilo porque vamos a hacer un buen partido". "Tenemos calidad y piernas. No será fácil que nos aguanten 90 minutos" No obstante, Carcedo no descartó, incluso insinuó, la llegada de refuerzos. "Siempre se puede mejorar la plantilla y a un entrenador le gusta tener plantilla confeccionada, pero te debes adaptar al mercado. No es sencillo. Hemos trabajado con un grupo amplio, pero no ha impedido hacer el trabajo que queremos. Llegamos en buenas condiciones", dijo el técnico, que no quiso entrar a valorar nombres propios ni posiciones para esos fichajes. "La prioridad es que los que estamos nos conozcamos lo mejor posible y hagamos mejor bloque posible. Quiero hacer un equipo, que ese buen ambiente y rutinas se cumplimenten. Queda plazo de fichajes y puede venir alguien a ayudar, pero lo importante es lo que está". El entrenador riojano acabó mandando un mensaje de optimismo ante el inicio de lo verdaderamente importante: Somos un equipo que tenemos muchísima ilusión. Lo que hemos venido estamos muy motivados. Eso intentamos transmitir. Es una nueva era y venimos a tope. Nosotros (el cuerpo técnico) vamos a intentar dar ese plus. Lo tenemos que hacer, por la gente y nosotros. Este año debe ser diferente", terminó Carcedo.