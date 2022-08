A vueltas con el gol en el Real Zaragoza

A pesar de no ser, tristemente, una novedad, el Real Zaragoza sigue sin encontrar el camino del gol. El principal lastre de la última temporada sigue sin subsanarse. De las últimas, mejor dicho, porque ya son unos cuantos años en los que para los seguidores zaragocistas cantar un gol es más bien una novedad que un acto cotidiano. El que debía haber sido el principal foco de atención de la dirección técnica este verano no se ha solucionado y, por la complejidad del mercado y por el ya sabido poco músculo económico del club, todavía no se ha reforzado el puesto que más apoyo necesita.

Y sí, desde las oficinas de La Romareda se sigue a la caza del delantero que acompañe a Iván Azón como referencia ofensiva del equipo. La inoportuna lesión del canterano, cuando todavía ni siquiera había comenzado la competición oficial, ha puesto todavía más de manifiesto que al Real Zaragoza le urge ese fichaje. Una operación que no se prevé fácil, pero sin duda necesaria y que Raúl Sanllehí y Miguel Torrecilla deberán acometer antes del final del mercado estival. Ese refuerzo que, ante el colapso en la operación salida en la plantilla zaragocista, pudiera ser el único que se realice de aquí al 31 de agosto. El problema, el de siempre, el límite salarial y el techo de gasto. De la economía dependerá el nivel, a priori, del ariete que aterrice en la capital aragonesa. Con nombres como el de Jaime Mata o Loren Morón sonando con fuerza entre la afición, lo cierto es que son más una ilusión que una posibilidad real ahora mismo. Las opciones del mercado, tan variantes en su último tramo, hacen que desde la dirección técnica se esté buscando fuera de las fronteras españolas, pero sin renunciar a algún descarte de equipos de Primera División, en los que el futbolista crea que no va a contar con los minutos suficientes. Preocupación con Azón No obstante, la llegada de un delantero centro no puede ser el único aspecto a analizar cuando se habla de la falta de acierto del Real Zaragoza. Además, puede resultar peligroso que todo el peso de la faceta anotadora recaiga en el hombre que falta por venir o en el de Iván Azón. Especialmente delicado sería sobrecargar al canterano con una responsabilidad que no se merece tener en su primera temporada con el dorsal nueve del los aragoneses. a pesar de que ha demostrado una notable progresión desde mediada la segunda vuelta de la campaña pasada y la ha ratificado en pretemporada, siendo el máximo anotador del Zaragoza en verano. Los recién llegados ¿Quién puede colaborar con su dianas para que el equipo de Juan Carlos Carcedo? La respuesta tiene que llegar desde la segunda línea y especialmente desde los extremos. Guliano Siemeone, que también pude jugar como referencia, viene de anotar la última temporada 25 goles con el filial del Atlético de Madrid. Cierto es que los anotó en 3ª RFEF y que está por ver cómo le sienta al hispanoargentino el salto de categorías, pero su olfato está demostrado. Además, en sus 15 minutos ante Las Palmas dejó un buen sabor de boca. El otro fichaje en la parcela ofensiva ha sido Mollejo, un jugador, a pesar de su juventud, ya contrastado en Segunda pero que hasta el momento no ha destacado por ser un jugador con mucho gol, aunque sí de mucho oficio. Recuperar al Narváez de su primera temporada en el Real Zaragoza sería una de las mejores noticias que podrían tener los aragoneses para aumentar sus registros ante las porterías rivales. La realidad es que, por ahora, están los que están y Carcedo deberá sacarse algo de la chistera para que sus pupilos comiencen a ver puerta con más asiduidad. Porque con la solidez defensiva y ser un equipo fiable da para lo que da, incluso se puede no sufrir en todo el año, pero para aspirar a cotas mayores se necesitan goles.