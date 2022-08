Contando las horas para volver a La Romareda. Así ha confesado Eugeni Valderrama que está el Real Zaragoza ante el inminente estreno liguero como local del próximo sábado. "Va a ser un partido muy complicado, el Levante es un gran equipo, uno de los mejores de la categoría. Pero nosotros tenemos muchas ganas de jugar en La Romareda y de volver a estar con los nuestros", aseguró el centrocampista en rueda de prensa.

Hacer del estadio municipal un fortín es una de las cuentas pendientes de los aragoneses respecto a la pasada temporada. "Todos los partidos en Segunda son muy complicados. Hay que salir con las máximas ganas y con ambición. Somos el Real Zaragoza y tenemos que salir a ganar siempre", subrayó Valderrama, que valoró lo importante que va a ser el aliento de una afición que está a punto de llegar a los 25.000 abonados: "Son un apoyo inmenso. Salir al campo y encontrarte con tanta gente...son uno más. Solo podemos darles las gracias y esperar darles las máximas alegrías posibles".

Con respecto al debut ante Las Palmas, el catalán reconoció que el equipo acabó con "sensaciones positivas". "El primer partido de Liga siempre es disputado. Competimos bien, mejoramos en la segunda parte, incluso pudimos ganar, pero estamos contentos por haber podido sacar el primer punto en un campo tan difícil", apuntó Eugeni, que tuvo una de las ocasiones más claras del partido: "Se me ha pasado por la cabeza varias veces ese tiro. Tuve la oportunidad pero la fallé, espero que la próxima vez vaya para dentro". Y es que la falta de gol sigue siendo uno de los déficits de los aragoneses. "No sé si hay un problema o no, pero tenemos muy buenos jugadores para marcar. Las ocasiones llegarán, los goles llegarán y hay que seguir trabajando porque los buenos resultados llegarán", afirmó el futbolista.

Carcedo

Eugeni Valderrama también valoró las primeras semanas de Juan Carlos Carcedo como técnico del Real Zaragoza y habló de su rol dentro del equipo. "Las sensaciones son muy buenas. Tenemos unos automatismos nuevos, otra forma de jugar y de encarar los partidos. Todos estamos trabajando bien y competiendo muy bien y pronto daremos nuestra mejor versión", analizó el centrocampista. "Mi forma de jugar se adapta muy bien a lo que quiere el míster. Yo quiero ser importante como cualquier jugador y tengo que aprovechar todas las oportunidades que me dé", añadió.

Por último, Eugeni volvió a hacer referencia a la importancia y a la dificultad del encuentro ante el Levante. "Sabemos que será difícil, pero, con nuestras armas y sabiendo lo que tenemos que hacer, podemos sacar los tres puntos. Vamos a ir a por ello", finalizó el jugador zaragocista.