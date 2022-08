Mario González abre una vía para el Real Zaragoza y el Sevilla la cierra con Iván Romero

Mario González, el atacante burgalés que hace solo un mes ni contemplaba la opción de salir del Sporting de Braga luso, ya abre la puerta a salir tras no ir ni convocado por el técnico Artur Jorge ante el Sporting de Lisboa y el Famalicao. El Zaragoza ha hablado en varias ocasiones con el delantero, que estuvo cedido desde enero en el Tenerife y logró 6 dianas en 20 partidos, y los términos económicos encajan, aunque la competencia es feroz y la ventaja para su cesión la tiene el Burgos por el aspecto sentimental de ese destino para el jugador y porque el club burgalés ha hecho la mejor oferta.

El Sporting o el Leganés son otros clubs de Segunda que lo quieren y el futbolista está viendo las alternativas, que necesariamente pasan por una cesión. El Braga, que cuenta en su ataque con Vitinha, Abel Ruiz y Simon Banza, además de los jóvenes Miguel Falé y Rodrigues, preferiría un traspaso, pero los clubs interesados en el ariete no pueden llegar a él. Le quedan tres años de contrato tras fichar en el 2021 desde el Villarreal y por 1,5 millones tras un deslumbrante año de cesión en el Tondela, con 15 dianas. Nacido en Villarcayo de Merindad (Burgos), llegó a la cantera del Villarreal en juveniles, en 2012, y disputó 6 partidos en el primer equipo entre 2016 y 2018 para salir a préstamo al Clermont Foot de la Ligue 2 gala en 2019 y un año después al Tondela. En el Braga el curso pasado apenas jugó y por eso en enero, donde también estuvo en la agenda de Torrecilla, fichó por el Tenerife.

La agenda del Sevilla

Otro delantero que estuvo en la agenda del director deportivo zaragocista para el ataque en enero y que sigue estando ahora es el sevillista Iván Romero. No es el Zaragoza el mejor colocado para su cesión, ya que ese puesto lo ocupa el Tenerife con clara ventaja, aunque en el entorno del jugador se asegure que no se han estudiado propuestas porque la idea del Sevilla, como en enero, es que no salga y se quede a caballo entre el filial y la primera plantilla. De hecho tuvo minutos en el estreno liguero ante Osasuna.

La posición del club de Nervión solo cambiaría si acaban fichando un delantero, ya que la puerta para el delantero de Ciudad Real se abriría. Tiene el interés de dos equipos extranjeros, de Croacia y Portugal en concreto, y propuestas de siete clubs de Segunda, entre ellos el Zaragoza, pero también el Mirandés o el Albacete y sobre todo el Tenerife.

Mientras, en algunos medios rumanos ha surgido la noticia de que el Zaragoza está interesado en Florin Andone, delantero del Brighton, que ha jugado cedido en el Cádiz en la última temporada y que ya militó en el Córdoba. Su agencia de representación niega cualquier contacto con el Zaragoza y además el salario del punta, que puede rescindir en breve en el club inglés, es demasiado elevado para el club aragonés, ya que ronda en su equipo actual los 2,5 millones de euros.