Azón sigue al margen y tampoco llegará ante el Levante

El paso de los días va confirmando que la preocupación con la lesión de Iván Azón estaba más que fundamentada. El delantero, máximo goleador junto a Vada en la temporada pasada, tampoco se ha ejercitado este jueves con el grupo y será baja de nuevo ante el Levante el sábado (19.30 horas) tras no poder estar en el debut frente a la UD Las Palmas en la jornada inaugural del campeonato. Azón, a falta del fichaje de un ariete, es la principal referencia del Zaragoza en estos momentos y su puesto volverá a ser ocupado por Narváez, en la rampa de salida, pero que ofreció un buen nivel en el estadio de Gran Canaria.

Azón sufrió tras el partido ante el Betis el pasado 3 de agosto «una contusión en el cóndulo femoral de la rodilla izquierda, descartándose lesiones a nivel meniscal y ligamentosa», según aseguró el club en su parte médico el lunes 8, puesto que después del amistoso ante los verdiblancos el conjunto zaragocista tuvo dos jornadas de descanso. Sin embargo, en esa lesión habría que hablar más de un edema óseo en esa rodilla, aunque la entidad zaragocista se remite a lo puesto en el parte médico

Su baja, de momento, es indefinida, y podría ser más prolongada si se confirma el edema óseo, aunque este tipo de lesiones son impredecibles y el tiempo de recuperación puede oscilar entre apenas unos días y varios meses en función del tamaño del edema o la zona en que se encuentre. En función de la intensidad de la contusión, el tiempo de recuperación es de apenas unos días si el grado es bajo y no surgen complicaciones pero siempre bajo una estricta vigilancia y extremando las precauciones para que la zona afectada no reciba más golpes. Por eso, Azón ni siquiera ha aparecido con el grupo en estas dos semanas, desde el regreso del stage en Marbella, ya que el tratamiento incluye no utilizar la articulación afectada, además de la aplicación de hielo y la toma de analgésicos.

Así, Azón cumplirá ante el Levante su segundo encuentro de baja esperando que el tratamiento específico surta efecto cuanto antes y pueda llegar ante el Cartagena el viernes 26, aunque ahora mismo es impredecible cuándo podrá debutar a las órdenes de Carcedo en esta temporada. Mientras, Carcedo sí ha podido contar hoy en el entrenamiento con Enrique Clemente, que ha arrastrado molestias en el aductor durante este verano.