Juan Carlos Carcedo cuenta las horas para su estreno en el banquillo de La Romareda este sábado ante el Levante a las 19.30 horas. “Cada vez que se juega en ese estadio es especial”, asegura el entrenador, pero sabe que la primera lo es es más, mucho más, y que espera que La Romareda sea la base, el pilar, del soñado ascenso. “Ves la ilusión de la gente y eso nos va a hacer dar un plus y el equipo estará a tope. Ojalá con la afición podamos hacernos fuertes, convertir el estadio en un fortín”, desea, sin olvidar que el Zaragoza no llegó ni a la mitad de puntos en casa la temporada pasada (31 de 63 posibles) y con la intención de dar el primer paso para ello ante el Levante, un enemigo potente y recién descendido y sin contar con Azón, tras una contusión en la rodilla de la que “está en plazos, aunque aún no sabemos cuánto tardará en volver”.

Sin el delantero que tiene que llegar en forma de fichaje y sin el 9 que está ahora afronta Carcedo, que este viernes cumple 49 años y que tuvo el habitual compromiso del pasillo de la plantilla al principio de la sesión, un choque en el que el equipo busca la primera victoria del curso. “Es el primero en casa, los 24.500 abonados, vienen el presidente y el resto de gente de la propiedad, está el deseo de la afición de ver a su equipo… Es un día bonito y esperemos dar una alegría en forma de tres puntos”, dice, recordando la presencia de Jorge Mas, de todo el Consejo y de parte de los inversores de la nueva propiedad, con los que ayer estuvieron en la ofrenda, en el ayuntamiento y en la posterior comida. “Nos transmitieron cercanía y sencillez, vienen con ilusión y ganas de ayudar, han visto y han sentido el zaragocismo, como les pasó en la basílica. Que la propiedad esté lo más cerca del equipo es importante y creo que ellos son gente inteligente y que lo van a hacer,”, dice el riojano, para el que estrenarse en casa “es algo también soñado”.

Alguna novedad

“Tenemos que competir como en Las Palmas, podemos mejorar en el juego combinativo, aunque hay que ser difíciles de batir y dejar nuestro sello. El Levante acaba de bajar, tiene potencial económico y va a estar arriba seguro. Conocemos al entrenador, marca su identidad en un equipo difícil, físicamente fuerte”, indica el míster zaragocista, sabiendo que el empate en el estadio de Gran Canaria dejó luces en la sobriedad y sombras en la creación y la llegada arriba, lo que invita a posibles cambios en ataque, con Mollejo, y en menor medida Simeone, como candidatos. “La baja de Iván vuelve a ser una posibilidad menos, hay opciones de repetir pero también de que algún compañero pueda entrar. Podría haber también alguna novedad”, sentencia.

En todo caso, esa falta de llegada, en un equipo que colecciona dos cursos con muy poquito gol (34 dianas y 39 respectivamente) no es solo una cuestión de los delanteros… “El aspecto ofensivo es algo global no solo de los de ellos, igual que la defensa no solo es de los de atrás. Los automatismos que hay que dar, la exigencia en la estrategia… son detalles que dependen del grupo. Los de arriba esperamos que acaben con una cifra importante, pero no solo son ellos los que tienen la responsabilidad”.

A dos semanas del cierre del mercado, con 28 jugadores en el grupo, con Puche y Luna y sin contar ya a Carbonell, en el Aragón y en la rampa de salida de forma obligada, las despedidas son vitales, no menos de seis, para hacer hueco a los dos o tres fichajes que faltan (delantero, extremo y central), ya que el límite salarial está agotado ahora mismo. Carcedo, en todo caso, echa balones fuera: “Me centro en los que estamos, lo más importante es eso y hacer el bloque competitivo. Quedan días de mercado, cada entrenador nos pasa lo mismo y en todos los equipos ves que nadie está con la plantilla definida”, tercia.

Con respecto a Azón, el técnico aún no pone fecha a un regreso que es impredecible ya que la contusión en la rodilla izquierda es realmente un edema óseo de difícil pronóstico en para su vuelta. “Fue un golpe fuerte, le ha afectado y no sabemos lo que tardará, aunque no va a tener una recaída. Le impide hacer la flexión de la rodilla, hay que hacer trabajos sin impacto para que mejore y esté lo antes posible”, revela, dejando caer ya que no es fácil que llegue a Cartagena.

En cuanto a Carlos Vigaray, que lleva más de un año sin jugar por su lesión cartilaginosa en la rodilla derecha de la que fue operado el 7 de septiembre tras una artroscopia anterior en julio, Carcedo quiere esperar al lateral madrileño y confía en que juegue. Además, no se le ha comunicado que deba salir. Al menos no oficialmente. “Está en el proceso de una lesión complicada, que lleva tiempo. Está mejor y vamos dando pasos, necesita tiempo y trabajo de fortalecimiento. Estamos cercanos a él, es un chico que está trabajando lo indecible para volver y ojalá que lo pueda conseguir. Va a tener toda nuestra ayuda para lograrlo", sentencia. De hecho, Vigaray trabaja con el grupo desde hace días y lo ha hecho este viernes, donde solo ha faltado Iván Azón en la sesión en La Romareda.