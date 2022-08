La cesión de Luis Carbonell, a punto

La salida de Luis Carbonell es cuestión de horas. A lo sumo de unos días, a principios de la próxima semana, aunque aún no está cerrada, no hay nada definitivo, ni la decisión final está tomada. El CD Teruel de Víctor Bravo es el claro candidato para la cesión del delantero, con contrato hasta 2026 tras su cesión en el juvenil del Real Madrid, aunque hay opciones también en el Marino de Luanco, ambos de 2ª RFEF, ya que al final no se han abierto opciones sugerentes en Primera RFEF como era el deseo del club y del propio futbolista.

Puerta abierta para Luis Carbonell Carbonell, mejor físicamente que nunca y con ganas de hacerse un hueco tras su gris paso por la cantera del Madrid, ya sabía que no contaba para Carcedo y tampoco iba a tener opciones en el filial, por lo que la salida era obligada y tiene contrato además del primer equipo, por lo que ahora el club se ahorrará al menos una parte del mismo. El punta renovó el verano pasado antes de marcharse a la cantera blanca, donde apenas pudo lucir, lastrado además al final de temporada por las lesiones. El punta, que empezó la pretemporada a las órdenes de Carcedo, dejó de ejercitarse con el primer equipo a finales de julio y ya no viajó al stage en Marbella. De hecho, el entrenador ya dejó claras sus intenciones en el primer amistoso de la pretemporada ante el filial, en el que Carbonell formó en el equipo dirigido por Emilio Larraz. En el siguiente compromiso del verano, ante el Lleida, ya no figuraba entre los citados para formar parte de la expedición. El delantero, que jugó la UEFA Youth League con el juvenil, tiene todos los números para volver a salir cedido. Posee contrato del primer equipo hasta 2026, ya que renovó antes de marcharse al Real Madrid, que no ejecutó una opción de compra por él de 1,5 millones, pero el Real Zaragoza no cuenta con él y su futuro inmediato pasa por su salida a préstamo a otro destino. Carbonell, de 19 años, debutó con el primer equipo del Real Zaragoza en diciembre de 2020, con Iván Martínez, su gran valedor, como entrenador. Jugó ante el Almería y el Sporting saliendo desde el banquillo y debutando con solo 17 años entonces, uno de los estrenos más precoces de la historia del Zaragoza, el cuarto en concreto tras Joel Valencia, Moisés y Kevin Lacruz.