Matías Pellegrini también se aleja y firmará por el New York City

Las sinergias de los equipos que controla la nueva propiedad, como el Inter de Miami (Mas), el Lens y el Padova Calcio (Oughourlian) y el Millonarios de Bogotá (Serpa, junto al propio Oughourlian) pueden ayudar en los fichajes, como también el Atlético de Madrid, el club más cercano y clave en el proceso de compra del Zaragoza con Gil Marín como figura principal y que ya ha traído a La Romareda a Mollejo y Giuliano Simeone. Sin embargo, esa conexión muchas veces no resulta suficiente, por la situación de los jugadores o por su explosión. No lo fue con Camello (Atlético), ni con Daniel Ruiz (Millonarios) y mucho menos con Simon Banza (Lens). Tampoco lo ha sido con Matías Pellegrini, que al final ha impuesto su decisión de no jugar en el Zaragoza y seguirá en la MLS, aunque en el New York City tras una operación, probablemente en forma de traspaso, que está a punto de concretarse. El Inter de Miami debía darle salida al tener cubierto el cupo de tres jugadores franquicia que permite la Major Soccer League.

La llegada de Pellegrini al Real Zaragoza está pendiente del sí del jugador El Inter de Miami quería renovar su contrato, que acababa en diciembre y cederlo al Zaragoza, pero el extremo, de buena temporada última en el Estudiantes de La Plata, donde se formó como jugador antes de ser traspasado al club del que es propietario Jorge Mas, pretendía volver a Argentina, con la pretensión de Boca Juniors de obtener su cesión, como también la deseaba repetir Estudiantes. El Zaragoza no entró nunca en su planes y no deseaba jugar en Segunda, pero el Inter de Miami no aceptó esa cesión a Argentina, donde a principios de agosto se acabó el mercado de pases, y el futbolista al final va a poner rumbo a otro equipo de la MLS, al New York City, en una operación solo pendiente de los últimos detalles y del reconocimiento médico y la firma de los contratos. El Inter de Miami entendía que un salto a España es lo mejor para su evolución como futbolista y las sinergias con el Real Zaragoza hacían que vieran al equipo de Juan Carlos Carcedo como el idóneo para dar ese paso. Las entidades ya estaban de acuerdo en la cesión del extremo y su llegada estaba pendiente de liberar masa salarial y sobre todo de convencer al jugador, que llegó en 2019 al Inter de Miami por más de ocho millones de euros desde el Estudiantes argentino. Formado en la cantera de ese equipo, fichó por el Inter de Miami para volver a préstamo en una primera etapa, que acabó a los seis meses y, después del parón en la MLS por la pandemia, en abril de 2021, el Inter de Miami ejerció su opción de compra por contrato garantizado. Sin embargo, no tenía sitio por las plazas de jugadores franquicia, por lo que estuvo en el filial del Inter y regresó a los tres meses al Estudiantes. En este 2022 suma 23 partidos y dos goles con el equipo argentino. Pellegrini es un jugador de banda, diestro y que parte más desde el extremo izquierdo y que no llegará al Zaragoza a pesar de la necesidad de reforzar ese puesto.