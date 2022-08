Mas: "Queremos que el ascenso sea permanente y por mucho tiempo"

En Jorge Mas habita, según los que le conocen bien, un soñador. Con esa mentalidad, con un optimismo claro y una seguridad en el proyecto habla el presidente del Zaragoza, con la idea única de volver a Primera. “A nosotros no nos caracteriza la paciencia, pero no podemos tomar solo decisiones a corto plazo, aunque la meta sea el ascenso queremos que este sea permanente y por mucho tiempo”, aseguró en su primer rueda de prensa tras la breve comparecencia que hizo el pasado 24 de mayo tras la firma de la compraventa.

Habló también de las limitaciones salariales pese a que la inversión de su grupo ya ronda los 26 millones y también le dio un tinte optimista. “Conocemos los límites, pero creo que no nos van a detener en el éxito que queremos alcanzar. Puedo dar el mensaje de que no va a faltar inversión o capital para que el Zaragoza alcance sus metas”, sentenció, además de remarcar la necesidad de una nueva Romareda en este proyecto, para la que volvió a reiterar todo el apoyo, la colaboración y la participación a las instituciones, en este caso y sobre todo al Ayuntamiento de Zaragoza.

La visita a la Ciudad Deportiva

Jorge Más y el resto del Consejo (Gustavo Serpa, Emilio Cruz, Laurence Cook, Juan Forcén, Cristina Llop y Mariano Aguilar), además de los inversores Jim Miller y José Mas, ya que Jim Carpenter ya ha regresado a Estados Unidos, se pasaron por la Ciudad Deportiva para visitar las obras de mejora, que incluyen el cambio de césped, la construcción de un gimnasio y nuevos campos de hierba artificial. Y a esa visita asistieron también representantes del Ayuntamiento de Zaragoza, el acalde Jorge Azcón, y los concejales Cristina García y Víctor Serrano, de la DGA, Felipe Faci, consejero de Deportes, de la Diputación Provincial de Zaragoza, Alfredo Zaldívar, responsable de Relaciones Institucionales, y de la Federación Aragonesa de Fútbol , con Óscar Fle (presidente), Ricardo Gracia (secretario) y Manuel Torralba (asesor jurídico). Además, estuvieron todos los dirigentes zaragocistas, con Raúl Sanllehí, Miguel Torrecilla y Mariano Aured a la cabeza, y los responsables de la cantera, encabezados por Ramón Lozano, y una representación de un jugador de todos los equipos inferiores. Una comitiva amplia en la que Lozano tomó primero la palabra, pero el gran protagonista fue, lógicamente, Jorge Mas, que dejó claro que solo piensa en grande.

"El futuro del Zaragoza empieza en la cantera. Hemos hecho una inversión importante para tratar de presentar la mejor plantilla a nuestra afición y hemos renovado a algunas de las mejores promesas del Real Zaragoza que han venido de la cantera”

“El objetivo es que el Zaragoza llegue a la élite”, comenzó diciendo, para asegurar después que "el futuro del Zaragoza empieza en la cantera”. “Con el grupo de inversores hemos hecho una inversión importante para sanear el estado financiero, con la reducción de la deuda para dar una ampliación de los límites salariales para tratar de presentar la mejor plantilla a nuestra afición y hemos renovado a algunas de las mejores promesas del Real Zaragoza que han venido de la cantera”, dijo en referencia a Francho, Azón y la inminente de Francés. Para hablar después del pasado reciente, alabando también la apuesta por Carcedo, al que “le hemos puesto las aspiraciones de estar en la élite y tenemos con él un líder de hombres, con experiencia en grandes equipos y en distintas ligas”.

“Si se pueden presentar oportunidades de mejorar el equipo se hará, hay un compromiso de todos los inversores de poder ayudar a Raúl y a Miguel para que el ascenso se dé lo más rápido posible”

Con el mercado abierto hasta el 1 de agosto, Mas dejó claro que “si se pueden presentar oportunidades de mejorar el equipo, se hará, hay un compromiso de todos los inversores de poder ayudar a Raúl y a Miguel para que el ascenso se dé lo más rápido posible”.

Esos límite salariales han variado poco con respecto al curso pasado pese a la reducción de deuda, que tras la ampliación primera de capital (14,6 millones) y la posterior inyección de otros 6,4, se va a quedar en unos 47, además de pagar lo que quedaba de la deuda con Hacienda, casi 5 millones. “Como inversores hemos visto que, con las reglas de La Liga, no existe una relación en esa inversión, que si pagáramos toda la deuda no necesariamente se equipara con el alza que quisiéramos todos en el límite para la plantilla. Vamos a hacer todo lo posible los inversores en incrementar en lo que se pueda”, reveló.

"Es de sentido común que si inviertes en un club debe haber cierta flexibilidad. Asumo las normas, pero no entiendo las limitaciones solo como eso, sino como oportunidad para hacer nosotros lo máximo"

Esa inversión del grupo que comanda Jorge Mas, aunque él no sea el mayor accionista, ya que lo es la sociedad de Pablo Jiménez de Parga y Joseph Oughourlian (Global Tavira), ha invertido ya unos 26 millones en este desembarco y el propio Mas ya conoció de primera mano las reglas de LaLiga cuando firmó la compraventa el 24 de mayo. “La relación con LaLiga es muy fluida. Cené con Tebas en Madrid en mi primera visita aquí. Es de sentido común que si inviertes en un club debe haber cierta flexibilidad. Asumo las normas y conocemos las limitaciones que existen, sabemos dónde estamos, pero no entiendo las limitaciones solo como eso, sino como oportunidad para hacer nosotros lo máximo para traer los mejores jugadores que se pueda”. Lo dicho, la ambición y los sueños, por delante.

Se congratuló por los casi 25.000 abonados, que “son una esperanza enorme”, lo mismo que toda la afición. “En la basílica me emocionó y me sorprendió la acogida. Veo una afición que tiene una gran ilusión y esperanza”. Además, espera venir con frecuencia a Zaragoza “porque todos los inversores tenemos un deber y nos tomamos el proyecto muy en serio, pero vivo en Miami. Haré todos los esfuerzos por estar presente”.

"El grupo que se ha constituido ha podido traer muchas sinergias, que a medio y largo plazo pueden ayudar mucho al Zaragoza. Este ingrediente, además del capital, le da una ventaja al club sobre otros”

Destacó las sinergias del grupo, con clubs como el Lens, el Padova Calcio o el Millonarios de Bogotá, en los que está Oughourlian, en el último de ellos con Serpa, el Inter de Miami, del que es propietario el propio Mas, y de forma más indirecta, pero también más clave, el Atlético de Madrid. “Como inversor lo importante es no tener límites y el grupo que se ha constituido ha podido traer muchas sinergias, porque todos tenemos relaciones en el mundo del fútbol que a medio y largo plazo pueden ayudar mucho al club. Este ingrediente, además del capital, le da una ventaja al Zaragoza sobre otros”, sentenció, reiterando el “entusiasmo de todos”.

“Solo con inversión no se consigue la rentabilidad, para nosotros lo más importante es despertar ilusión y esperanza”, reiteró, proclamando dos ingredientes que necesitan el motor del empeño y la dedicación, ya que “no vamos a decepcionar ni en el esfuerzo ni en el trabajo con la idea de que es solamente el comienzo de lo que va a ser un gran año para el Real Zaragoza”, dijo, antes de mandar un contundente mensaje sobre las ventas de canteranos tan habituales estos últimos años. La idea es que estas no lleguen por necesidad. “La fuga de talento se evita con éxitos. Si el Zaragoza puede ascender a Primera no serán necesarias. Ojalá que no hubiera existido, y ahora no va a existir, la necesidad financiera. Ojalá múltiples cracks del equipo tengan ofertas de fuera porque es un reflejo de la calidad del equipo. Si vendes o no son decisiones que quiero que se puedan llevar sin presión financiera, para no tomarlas solo por razones económicas”.

"Ojalá múltiples cracks del equipo tengan ofertas de fuera porque es un reflejo de la calidad del equipo. Si vendes o no son decisiones que quiero que se puedan llevar sin presión financiera, no tomarlas solo por razones económicas”

Pidió ir todos juntos, equipo y afición, “en una ruta que hemos trazado del éxito” y en su mensaje a la plantilla en la comida en el Aura del jueves “quise que se sintieran respaldados en esta etapa y que supieran que estamos satisfechos, queremos que sigan mejorando”, añadió en una rueda de prensa a la que precedió un breve discurso del presidente en el que se acordó de uno de sus antecesores, José Ángel Zalba, fallecido hace una semana y “precursor de esta Ciudad Deportiva y un gran presidente que ayudó a forjar la historia del Zaragoza”

“Sabemos que uno de los pilares fundamentales del Zaragoza es y será su cantera y nuestra voluntad es la de continuar con su desarrollo para formar no solo jugadores sino también personas”, incidió, reconociendo la necesidad de una remodelación amplia de la Ciudad Deportiva más allá de los cambios puntuales de ahora, porque “queremos poner nuestros medios a la altura de los grandes profesionales que trabajan en la Ciudad Deportiva, cuna de grandes futbolistas”.

"Hemos ofrecido apoyo, colaboración y participación para el futuro del estadio. Eso sí, sin ninguna duda, sin una Romareda nueva este proyecto del Real Zaragoza no va a ser lo que vamos a querer todos”

La otra gran remodelación prevista es la de la nueva Romareda y el mensaje de Mas fue nítido, el mismo que dio el 24 de mayo. "Queremos que pueda volver a ser una de las mejores instalaciones del fútbol español. No quiero entrar en conversaciones que he mantenido con el alcalde y con el presidente del Gobierno de Aragón, en detalles del sitio, de cómo se puede hacer la expansión o del capital que será necesario. Hemos ofrecido apoyo, colaboración y participación para el futuro del estadio. Eso sí, sin ninguna duda, sin una Romareda nueva este proyecto del Real Zaragoza no va a ser lo que vamos a querer todos”, avisó para concluir.