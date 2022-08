La claridad de la certeza

El nuevo Real Zaragoza se estrenó en casa, en una Romareda con Jorge Mas en un palco abarrotado y con un ambiente de optimismo que rozaba la euforia, reforzando las certezas que ya va dejando Juan Carlos Carcedo, en un equipo trabajado, con automatismos, con soluciones desde el entrenador y con buena disposición y orden. Hace muchas coas bien, compite, pero no gana. No lo hizo ante Las Palmas y tampoco frente al Levante, un enemigo con más potencial y al que le superó en la primera mitad y que vivió un choque más igualado después para firmar unas tablas sin gol, las mismas que en el estreno, que refuerzan la idea de que tienen que llegar al menos dos jugadores diferenciales, como mínimo un 9 que dé más gol, una faceta donde también se echa de menos a Azón.

Mas, el Consejo, los inversores o quien sea debieron tomar esta noche buena nota de esas carencias de un equipo incompleto y al que le faltan cosas para de verdad ser un aspirante al ascenso. Si no llegan, es más que factible que tampoco lo haga el retorno a la élite del que tanto habla el presidente. En esta nueva era en el club, o seminueva, faltan recursos y es palmario. El partido tuvo diferentes registros y el Zaragoza se supo adaptar a ellos. Lo hizo porque está trabajado y bien dirigido.

Planteó una primera parte de tener el balón y de buscar la movilidad, de superar al rival con el esférico en una Romareda que se entregó desde el principio al equipo de Carcedo, que supo contrarrestar pronto la maniobra de Nafti en la segunda mitad al apostar por jugadores con mejor pie, ya que el técnico recurrió a la velocidad y el Zaragoza tuvo sus ocasiones para ganar, como también las había tenido en la primera parte. Lo que no tuvo es gol. La historia es conocida.

Con la única novedad de Eugeni para que Vada se acostara a la izquierda en un 4-2-3-1 con el tarraconense de enlace con Narváez y con Manu Molina y Jaume Grau en la sala de máquinas salió el Zaragoza de Carcedo. Y salió bien. De hecho, no tardó nada en avisar a Cárdenas en una irrupción en el área de Vada tras dejada de Jair y un remate que estrelló en el meta rival con todo a favor.

Con el público tan enchufado como el equipo, el Zaragoza, con la presión alta, con automatismos cada vez más perceptibles y mucha movilidad, se sentía cómodo y superior ante un Levante dibujado en un esquema de tres centrales que no transmitía nada de seguridad. Un disparo de Fran Gámez y un centro de Francés que no encontró rematador confirmaron que el Zaragoza, sostenido en Manu Molina y con mucho movimiento y cambio de posiciones en la mediapunta, sobre todo con Bermejo, además del talento de Eugeni, era mejor. Bermejo no aprovechó una mala salida de Cárdenas con regalo incluido y una incursión de Chavarría, a buen nivel también, obtuvo la respuesta del meta levantinista.

El Zaragoza tenía movilidad y capacidad con el balón, pese a que Narváez de referencia amenace más bien poco porque no va al cuerpo a cuerpo y por su tendencia a pedirla al pie y no buscar desmarques. Con todo, el Zaragoza se sentía bien en combinaciones rápidas y el colombiano ayudaba en el trabajo. Pero el gol no llegaba. Es lo habitual últimamente. Un centro de Bermejo no obtuvo la respuesta del remate y Fran Gámez volvió a probar fortuna de lejos, sin suerte de nuevo

Una jugada donde Narváez no tuvo la confianza para disparar tras salir en velocidad a pase de Vada fue otro brindis al sol sin gol. Del Levante apenas había noticias, aunque en el final de la primera parte sí enseñó las garras, con sendos remates de cabeza de Álex Muñoz y sobre todo de Wesley que impuso su capacidad física ante Francés para que los últimos minutos del primer acto tuvieran más igualdad que el claro dominio zaragocista anterior.

Cambio de guion

El discreto papel del Levante exigió a Nafti modificar el guion para dar entrada a Campaña, retirar a un central y tener mejor disposición en el campo, generando más dudas en el Zaragoza. que empezó viendo a Cristian salvar el remate de Álex Muñoz y ya estaba muy alejado de la versión dominadora del primer acto. Sin embargo, Carcedo reaccionó pronto y recurrió a Francho y a Mollejo primero y a Giuliano después para dar más capacidad física, velocidad y sobre todo posibilidad de correr las contras, cambiando el registro del plan del primer tiempo. El partido se igualó y Francho, de incómodo mediapunta, no acertó en un buen envío de Chavarría. Nafti apostó después por De Frutos, Joni Montiel y Soldado para que el Levante tuviera más capacidad y posibilidades de peligro.

No se amilanó el Zaragoza, más limitado de recursos, pero mejor trabajado y con más ímpetu. De Frutos la mandó al larguero en un saque de banda y Carcedo tiró de Larra y Puche para insistir en la velocidad como arma. El primero, de lateral, el segundo por Vada en el extremo zurdo. Ni uno ni otro lo son como posición principal. Es evidente que a este equipo le faltan cosas. Larra se reivindicó con un carrerón que no encontró rematador y Giuliano se llenó de ganas y de balón para rematar alto y sobre todo no acertó en una contra en el último suspiro mal diseñada antes por Francho y que pudo traer una victoria de un Zaragoza bien trabajado, sólido y con respuestas que deja la certeza de que le faltan cosas, sobre todo y ante todo, gol.

Ficha técnica

Real Zaragoza: C. Álvarez; Fran Gámez (Larrazabal, m. 82), A. Francés, Jair, Chavarría; Manu Molina, Jaume Grau; Bermejo (Mollejo, m. 56), Eugeni (F. Serrano, m. 56), Vada (Puche, m. 82) y Juanjo Narvaez (Giuliano, m. 63)

Levante UD: Cárdenas; Son, Rober Pier (Campaña, m. 46), Postigo, Ruben Vezo, Alex Muñoz (Franquesa) m. 88); Pepelu, Iborra, Melero (De Frutos, m. 63); Cantero (Montiel, m. 69), y Wesley Marcos (Soldado, m. 69).

Arbitro: González Francés, Mostró tarjetas amarillas por parte del Levante a: Postigo,

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga SmartBank disputado en el estadio de la Romareda ante 17.418 aficionados. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del ex presidente J- A. Zalba, y por los abonados fallecidos recientemente.