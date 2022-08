El Rayo Vallecano ofrece hasta un millón de euros por Chavarría

El Rayo Vallecano ha hecho llegar una oferta por Pep Chavarría de 500.000 euros fijos y la misma cifra en distintas variables para fichar al lateral de Figueras, que ahora mismo es la primera opción del equipo de Andoni Iraola para reforzar esa posición. Al jugador, cuyo nivel ya fue excelso la temporada pasada y que ha mantenido ese rendimiento en el comienzo de la actual, se le ofrecen cuatro años años de contrato y está por la labor, ya que su deseo es jugar en Primera y tanto la temporada pasada, sobre todo con el Granada, como en la actual, con el Mallorca, el Girona, el Betis y ahora el Rayo, ha tenido opciones para ello.

En todo caso, el Real Zaragoza, con el mensaje claro de Raúl Sanllehí de no traspasar a sus jugadores fundamentales, algo que pronto se les hizo saber a Francho, Azón, ya renovados, y sobre todo Francés, el futbolista más cotizado y que está a punto de hacerlo, pero también a Jair, al que no se le abrió la puerta de salida con ofertas del AEK de Atenas, de Israel y de Bélgica, tiene la sartén por el mango para decidir, porque Chavarría posee contrato hasta 2024 y 10 millones de cláusula. En todo caso, el futbolista, que percibe algo menos de 100.000 euros, no ha aceptado la oferta de renovación y ahora mismo es el que más opciones tiene de salir traspasado en este verano.

El lateral izquierdo siempre es una posición codiciada y Chavarría ha mejorado su nivel mucho desde que llegó a coste cero como un fichaje de Lalo Arantegui, entonces director deportivo, tras no renovar en el Olot. En su primera temporada, el Granada insistió en su fichaje, tanto en enero de 2021 como el verano pasado, aunque otros clubs, como Osasuna, también lo tuvieron en el radar. En los últimos meses, el jugador ha tenido una propuesta del FC Copenhague, de la Superliga danesa, pero en Primera estaba en la agenda de nuevo de Osasuna, que desestimó la operación al renovar la cesión de Manu Sánchez, Girona o Mallorca. Con todo, fue el Betis el que más cerca estuvo de ficharle, ya que era el candidato principal si Álex Moreno se marchaba al Notthingham Forest.

Con todo acordado en esa operación, el lateral del Betis dio marcha atrás para irse a la Premier y la vía verdiblanca se le cerró a Chavarría, aunque aún no había acuerdo con el Zaragoza. El Girona ha fichado ya a Javi Hernández, al que quería el Rayo, que también ha mirado a Franquesa o Didac Vilà. Sin embargo, se ha lanzado a por Chavarría, aunque la oferta, como hubiera sido la del Betis, parece insuficiente para convencer a un Zaragoza con tres laterales izquierdos, Lasure, en la rampa de salida, Nieto y el propio Chavarría. Así, si el catalán acaba saliendo es factible que Sanllehí y Torrecilla buscarán un futbolista para ese puesto.

De menos a más

El futbolista catalán tuvo un primer año en el Zaragoza más irregular, donde empezó bien y terminó a un nivel más bajo, con Nieto ganándole la batalla por la titularidad en los últimos tiempos, aunque JIM los utilizó muchas veces juntos en la banda izquierda. Chavarría jugó en 36 partidos de Liga, con 31 de titular. Sin embargo, la pasada temporada el salto de Chavarría se produjo a todos los niveles, con 36 partidos de Liga, todos de titular, y uno más de Copa para completar 3.180 minutos oficiales, siendo absolutamente indispensable para JIM en el lateral zurdo, sin que Nieto ni Lasure en el tramo final acecharan su plaza en el once. En la actual ha sido titular y ha jugado todos los minutos en los dos partidos disputados con Carcedo.