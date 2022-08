El Real Zaragoza tiene ganas de reivindicarse consiguiendo los primeros tres puntos en forma de victoria de la temporada ante el Cartagena para evitar que, tras los dos empates sin goles del inicio de curso, vuelvan los fantasmas del pasado. Así lo ha confesado Fran Gámez, protagonista este martes en rueda de prensa. "Estamos contentos con el trabajo hecho pero queremos lograr la primera victoria", afirmó el lateral, que cree que el rendimiento del equipo ha sido bueno en estos dos primeros choques: "Estamos muy bien. Hemos mantenido la puerta a cero contra dos equipos muy buenos, que van estar arriba. Hemos competido muy bien, incluso hemos podido ganar. Esta es la línea a seguir".

"El gol es una cuestión de dinámicas, no estamos preocupados porque creamos ocasiones"

El problema del gol, ya recurrente, sigue siendo el principal quebradero de cabeza para los aragoneses. No obstante, Gámez asegura que no existe todavía preocupación entre los jugadores. "No, no la hay. Estaríamos preocupados si no consiguiéramos crear ocasiones, eso sería el problema grave. El gol es una cuestión de dinámicas. Cuando entre el primero, entrarán más", explicó el lateral, que subrayó que la producción anotadora es cuestión de todo el equipo: "Igual que ellos nos ayudan a defender, tenemos que tratar de que llegue arriba el balón lo mejor posible y en las mejores condiciones. Tenemos que aportar todos goles. Ellos (los delanteros) tienen que meter más porque para eso están, pero el resto también".

El futbolista del Real Zaragoza confesó que desde el vestuario sienten la ilusión que se ha generado este año alrededor del equipo. "Sí, se ve. La gente por la calle te saluda, en la ofrenda la gente nos lo transmitió, por redes sociales te llegan mensajes....nosotros también estamos muy ilusionados. Queremos hacer un gran año y demostrar que tenemos equipo para estar en la parte de arriba", dijo el defensa.

La plantilla

Gámez también analizó la configuración de la plantilla. "Somos prácticamente los mismos que el año pasado pero lo tenemos que hacer mejor. Seguro que la dirección deportiva y el míster están trabajando en mejorar la plantilla, que es todo lo que queremos. A ver qué pasa esta semana”, valoró el jugador, que habló sobre la irrupción de Marcos Luna: "Ha hecho la pretemporada con nosotros y se ha quedado, eso quiere decir que lo está haciendo bien. Tiene mucha proyección y un nivel físico que se le ve. Ahora tiene que adaptarse al grupo, a la categoría y seguro que tiene un gran futuro".

Con respecto a la llegada de Carcedo, Gámez reconoció que las sensaciones son buenas. "Cada entrenador tiene su manera de jugar y llevar los partidos. Estamos intentando asimilar los nuevos conceptos, que creo que los tenemos ya bastante claros. Cada día lo llevamos mejor y esa es la línea a seguir y la que nos lleve a buen puerto", aseguró.

"En Cartagena hicimos un partido muy malo el año pasado y tenemos ganas de revancha"

Por último, el lateral derecho analizó al próximo rival, el Cartagena. "Son un equipo duro, que ha cambiado bastantes jugadores del año pasado, sobre todo en la parte de arriba. Va a ser un partido difícil, pero sabemos lo que tenemos que hacer para contrarrestarles", matizó Fran Gámez, que acabó volviendo a incidir en la necesidad de lograr el primer triunfo. "Tenemos muchas ganas de que llegue el partido. Los empates solo sirven si luego encadenas victorias consecutivas. Además, hicimos allí un mal partido el año pasado y tenemos ganas de revancha".