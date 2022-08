Mercado de alto riesgo para el Real Zaragoza

El Real Zaragoza entra en la última semana del mercado de fichajes con demasiados frentes abiertos. Con la operación salida y el manido límite salarial marcando el devenir del resto de operaciones, el tiempo corre en contra para los intereses de los aragoneses. La situación idílica para la dirección técnica sería sumar hasta tres incorporaciones (un central, un extremo y un delantero) aunque, o mucho se consigue desatascar el capítulo de los abandonos del club, o los esfuerzos podrían centrarse únicamente en la búsqueda de un ariete, primera y máxima prioridad.

Una última semana en la que, durante las ya diez temporadas consecutivas en Segunda División, el Real Zaragoza no ha acostumbrado a moverse demasiado. Siempre que ha podido, el equipo ha procurado darle forma a su plantilla mucho antes del cierre del mercado, aunque las estrecheces económicas de los últimos años ha obligado cada vez más al club aragonés, como a tantos otros, a recurrir a la última hora. Y las capturas que han aterrizado en la capital aragonesa tras esa caza in extremis, en la mayoría de ocasiones, no han cumplido las expectativas que han suscitado sus llegadas ni han podido cumplir con el objetivo que les hizo fichar por el Zaragoza. Aunque ha habido de todo, la realidad es que los denominados jugadores diferenciales pocas veces esperan a los últimos días de agosto para conocer su destino.

Si echamos la vista atrás, concretamente 365 días, los nombres que llegaron en la última semana del mercado veraniego fueron los siguientes: Valentín Vada, Nano Mesa y César Yanis. El argentino es de los tres, con diferencia, el que más aportó el año pasado al equipo entonces dirigido por JIM. A pesar de resultar, junto a Azón, el máximo goleador del pasado curso con siete dianas, su rendimiento fue demasiado irregular y no consiguió asentarse en el once. No en vano, su nombre ha estado en la rampa de salida desde la vuelta al trabajo, pero finalmente todo indica que completará una segunda temporada como zaragocista.

Nano Mesa, a pesar de mostrarse muy enérgico en sus primeros partidos, acabó teniendo un papel testimonial debido a sus continuas lesiones musculares. Si testimonial fue el paso de Mesa, el de César Yanis fue casi invisible. El panameño, entre el período de adaptación y las convocatorias con la selección, participó en solo dos partidos de Liga y otros dos de Copa antes de salir cedido al Zamora en el mercado invernal.

Narváez y el Toro Fernández

En la anterior campaña, la 20-21, al Zaragoza llegaron dos hombres gol como Narváez y el Toro Fernández. La apuesta por el colombiano resultó un acierto, ya que en esa campaña fue de lo más destacado en los aragoneses, aunque ahora, su nombre es, precisamente, uno de los destinados a abandonar el club para poder acometer otras operaciones. Sin embargo, el desembarco del uruguayo, cedido por el Celta, resultó uno de los fiascos más sonados de los últimos tiempos, ya que el Toro ni siquiera logró estrenarse como goleador en sus más de 1.200 minutos con el equipo.

En los anteriores cursos hubo poco trabajo en las oficinas del club con respecto a llegada a última hora, con nombres como Mikel González o José Enrique como protagonistas. Por contra, cuando sí acertó el Zaragoza fue en el verano de 2014, cuando en la última semana llegaron Bono, Willian José y Borja Bastón, todos cedidos de equipos de Primera División.

Esa fórmula, la de un préstamo llegado desde la élite, puede ser una a la que recurran Miguel Torrecilla y Raúl Sanllehí para darle a la plantilla ese extra que necesita. Aunque desde la dirección técnica también se otea el mercado extranjero para intentar cambiar la inercia negativa de los últimos tiempos, en la que los futbolistas que han llegado al Real Zaragoza sobre la bocina no han terminado cuajando. Días frenéticos los que vienen que pueden marcar el futuro a corto plazo del equipo.