Clemente rescinde con el Real Zaragoza y se va a Las Palmas

Enrique Clemente, a falta solo de la firma de los contratos, es el primero de la 'operación salida' de los últimos días del mercado estival del Real Zaragoza en hacer las maletas. Después de la última salida de Bikoro, ya lejana en el tiempo el pasado 28 de julio, el canterano se marcha del club aragonés con la carta de libertad tras rescindir su contrato, al que le quedaban dos años, y firmará por Las Palmas por dos temporadas, por lo que permanecerá en la categoría de plata. Pese a marcharse libre, la entidad blanquilla se guarda un 10% de los derechos de una futura venta del futbolista de la cantera.

Clemente regresó el 30 de junio al Zaragoza tras seis meses de cesión el la Real Sociedad B, que tras el descenso decidió no ejecutar la opción a coste cero por el central zaragozano. Antes de irse al Sanse, Clemente renovó hasta 2024 con unos emolumentos que están en torno a los 140.000 euros, en el tercer escalón de la plantilla zaragocista. Hasta enero, su salario estaba en el mínimo de Segunda. Desde su regreso, se le dejó claro que debía hacer las maletas, aunque la idea primaria era una cesión, tuvo equipos interesados en la categoría de plata y en el extranjero, pero ninguna posibilidad fructificó. El futbolista ya ha superado unas molestias en el aductor que le han tenido al margen en la pretemporada hasta la semana pasada. Carcedo no le ha citado para los amistosos ni en las tres jornadas de Liga disputadas.

Ahora, su sitio está de nuevo en un Segunda tras dos cesiones consecutivas, al Logroñés y al Sanse, pero en este caso con la propiedad ya en el conjunto canario, dejando claro que el Zaragoza nunca ha creído en los últimos años en el canterano, una de las joyas de la Ciudad deportiva en los últimos años.

Cesión al Sanse

En el filial de la Real Sociedad jugó en 16 partidos, 14 de ellos de titular y 1.293 minutos y se hubiera quedado en el Sanse si no hubiera bajado a Primera RFEF, pero el club donostiarra decidió no ejecutar la opción de compra, de coste cero. El defensa de la cantera, de 23 años y que llegó a ser internacional sub-21, subió al primer equipo a principios de la temporada 19-20, y antes, cuando se lesionó en la rodilla jugando con el Deportivo Aragón en octubre del 2018, se le hizo contrato con el Zaragoza, al que llegó en alevines para convertirse en uno de los jugadores emblema de la entidad en su cantera, rechazando durante años el interés de clubs importantes para ficharlo. En la 19-20 y con Víctor Fernández disputó 23 partidos oficiales, 21 de ellos de titular y 20 de Liga.

En el verano de 2020, el Zaragoza valoró la necesidad de una cesión para que ganara minutos y tuvo una oferta del Barcelona B, una cesión con opción de compra de 2,5 millones, pero el futbolista priorizó jugar en Segunda. Se marchó a la UD Logroñés para regresar el verano pasado y no tener minutos con Juan Ignacio Martínez, salvo en Copa, con un gol decisivo ante el Mensajero y en dos partidos en Liga, y decidir en enero su salida al Sanse tras renovar hasta 2024. Ahora, su adiós rumbo a Las Palmas es ya definitivo.

El salario que libera irá parte destinado a la firma de su sustituto, que será el central Jairo Quinteros, salvo sorpresa mayúscula. El boliviano, de 21 años, está libre desde hace casi dos semanas después de rescindir con el Inter de Miami, en una operación derivada de las sinergias con la nueva propiedad del club. En principio, firmaría por dos años más alguno opcional. Se trata de un defensa fuerte y con envergadura, que puede jugar también de lateral derecho.

El zaguero, que en 2021, entre febrero y diciembre, estuvo cedido en el Bolívar de su país, llegó en 2020 a Estados Unidos procedente de la cantera del Valencia, donde recaló desde las categorías inferiores de la Escuela de Fútbol Ciudad Jardín en Cartagena, ciudad a la que llegó junto a su familia a los 4 años. Estuvo seis años en la cantera del Valencia, llegando a juveniles y a disputar la UEFA Youth League, aunque al no tener sitio en el Mestalla decidió fichar por el Inter de Miami en febrero de 2020 y después fue cedido al Bolívar. De regreso al Inter de Miami, en lo que va de temporada solo ha jugado en cuatro partidos de la MLS. Es internacional por Bolivia en 13 ocasiones y puede jugar de central y de lateral.

Quinteros firmará por el salario mínimo de Segunda División, por lo que el dinero restante de lo que libera la salida de Clemente será destinado a la firma de un delantero, posición clave para el club aragonés como denota su apuesta, que será de 800.000 o 900.000 euros, si bien será necesario que otros futbolistas salgan de la entidad para poder acometer la firma del anhelado punta, prioridad absoluta en esta recta final del mercado de fichajes.