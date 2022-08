Giuliano y el gol

Apostó Carcedo por Giuliano Simeone como referencia después de que Juanjo Narvaéz, en su rampa de salida, mandara dos titularidades al limbo como referencia. El Zaragoza no marcó. No lo hizo por tercer partido consecutivo y el hijo del Cholo no vio puerta, aunque hizo muchas cosas bien, casi todas del resto. La carencia de pólvora siempre supone un borrón para cualquier delantero, pero lo cierto es que el hispanoargentino en su debut de titular se desfondó, provocó amarillas y hasta una roja a Musto y tuvo tres peligrosos remates, uno de ellos acrobático y de chilena, pero no se topó con el premio del gol.

Con Iván Azón, de 19 años, lesionado, el Zaragoza se queda más huérfano de gol sin ese ansiado 9 que Torrecilla y Sanllehí buscan y no encuentran. También tiene 19 años Giuliano, autor de 25 dianas en el ascenso a Segunda RFEF del filial del Atlético y una cesión en la que el Zaragoza ha creído, como ya creyó en enero, donde estuvo cerca de llegar. Otra cosa es que Simeone sea el encargado de portar el mayor poder goleador. Eso es un peso que no va a poder llevar y sería injusto cargarle con él. Giuliano ya había dejado destellos en pretemporada, como aquel gol al Betis, y desde el primer instante y en las dos jornadas anteriores puso sobre la mesa el carácter innegociable del esfuerzo, además de generar la mejor ocasión en la recta final del duelo en el estadio de Gran Canaria tras arrancar desde la banda izquierda. Corre hasta el último resuello y presiona e incomoda a los defensas hasta desesperarles. Eso también lo exhibió en el estadio de Cartagonova, pese a que arrancó con los nervios de su primera titularidad en el equipo aragonés. No tardó en centrarse sobre el partido, en recordar que debe levantar más la cabeza en algunas jugadas, lo que ya le penalizó en la contra que pudo decidir el partido ante el Levante. Y empezó a generar un dolor de cabeza tras otro en la zaga del rival. Varias amarillas y una roja Primero le sacó una amarilla a Alcalá, después forzó la de Mikel Rico y regaló un buen envío a Vada que el argentino mandó al limbo. Su mejor acción llegó en un muy buen remate a centro de Francés tras salvar el canterano un balón que se iba fuera, pero Marc Martínez estuvo sobrio y mantuvo el tipo. Un posterior latigazo desde fuera del área que dio en un defensa también examinó los reflejos del portero del Cartagena, que envió el balón a córner. Carcedo mantuvo de forma merecida a Simeone en el césped y el delantero le fue ofreciendo cosas, por ejemplo un disparo cruzado ante Datkovic que se fue fuera por poco ya en el segundo acto, antes de sacarle al lateral croata. En su esfuerzo en todo el partido también se le vio aplicado en tareas defensivas, como al evitar el disparo de Tejera cuando el centrocampista ya armaba la pierna desde fuera del área. La roja a Musto a falta de tres minutos, dictaminada por el VAR, también vino de la mano de Giuliano, ya que le golpeó el centrocampista argentino en la cara. El cómputo de acciones en las que intervino fue claramente positivo, con 13 duelos ganados en el suelo y otros 6 aéreos como otro aval. Simeone lo dio todo y ofreció argumentos para mantenerle en el once, pero no marcó, como en las dos jornadas anteriores. Y es obvio que el delantero vive de eso. Que las victorias llegan con los goles y el Zaragoza no marca prácticamente nunca. O nunca.