El Real Zaragoza propone una rebaja salarial del 10% para poder fichar y la plantilla la rechaza

La plantilla del Real Zaragoza ha rechazado en los últimos días la posibilidad de una rebaja salarial propuesta por el club, en concreto por su director general, Raúl Sanllehí, para rebajar los emolumentos de los jugadores un 10% en esta temporada y con esa medida aumentar el margen salarial para poder reforzar la plantilla en la recta final del mercado. La entidad le hizo llegar esa propuesta a la plantilla tras hablar con los capitanes y la amplia mayoría del vestuario decidió rechazarla, aunque a título individual los que deseen pueden aceptarla, cosa que no parece factible.

La propuesta, lógicamente, tenía una contraprestación. El Real Zaragoza ofrecía a los jugadores la posibilidad de recuperar ese 10% si el equipo alcanzaba el 'playoff' de ascenso y llevarlo hasta el 30% si había ascenso a Primera a final de temporada. Y ese 30% hubiera sido independiente de las primas individuales que cada futbolista tiene por contrato en los objetivos por el retorno a la élite. En todo caso, salvo algún caso aislado, la plantilla decidió no aceptar la propuesta y la posible palanca propuesta por Sanllehí quedó en nada.

Hay que tener en cuenta que no es fácil que un trabajador de cualquier ámbito acepte una rebaja salarial, menos en la corta vida deportiva que tiene un futbolista. En el Zaragoza, además, la gran mayoría de los jugadores no superan los 350.000 euros de ficha y hay algunos que están en el mínimo salarial de Segunda (80.000 euros), otros que lo han abandonado tras renovar o lo harán en breve cuando se firme esa prórroga y varios que están en menos de 150.000 euros anuales. En un club de primer nivel es más fácil que estas medidas prosperen y Sanllehí, por ejemplo, logró una rebaja salarial en el Arsenal del 12,5% de media en abril de 2020 por la pandemia cuando el ahora ejecutivo zaragocista era director de Fútbol de los 'gunners'. Ni qué decir tiene que la realidad salarial de un club y de otro no tienen nada que ver.

El Real Zaragoza no ha expuesto el límite salarial que tiene para esta temporada y LaLiga los hará públicos a finales de septiembre. Sanllehí sí reconoció el pasado 21 de junio que el límite salarial iba a incrementarse muy poco y el curso pasado estuvo en 5,7 millones. Ahora, tras el pago de toda la deuda de Hacienda y teniendo en cuenta que tanto eso como la ampliación de capital por compensación de créditos no tienen demasiado efecto en el margen dado por LaLiga, la cifra podía estar en los siete millones.

Ese es el límite salarial de la plantilla y además de los jugadores se incluye el cuerpo técnico y también el gasto en la cantera, en los filiales y las categorías inferiores. Por eso, si se hubiera aceptado por la plantilla esa rebaja del 10% el margen salarial liberado podría haber rondado en una cifra estimativa los 600.000 euros.

Límite agotado

El Zaragoza quiere liberar el mayor margen salarial posible, ya que el actual se encuentra agotado, para completar la plantilla con un delantero centro y, si se puede, un extremo, aunque la idea es destinar la mayoría a ese ariete diferencial que se busca en el mercado y para el que se piensa en destinar un salario que puede rondar los 800.000 o 900.000 euros. Con la salida de Narváez parada, ya que está más cerca ahora mismo de seguir en su último año de contrato, y con Petrovic, el salario más alto del equipo, todavía sin destino, el club está obligado a buscar reducir el gasto.

La oferta del Rayo es ahora mismo la única en firme por Chavarría, aunque pueden llegar otras en la recta final del mercado y para nada se puede descartar el adiós del defensa de Figueres, lo que elevaría el límite

Mientras, el Real Zaragoza rechazó una oferta por Chavarría del Rayo, de 500.000 euros fijos y otros tantos en variables y el club vallecano va a subir su propuesta. La oferta del Rayo es ahora mismo la única en firme, aunque pueden llegar otras en la recta final del mercado y para nada se puede descartar el adiós del defensa de Figueres, lo que elevaría el límite. La salida de Clemente va a liberar margen, pero parte del mismo irá destinado al fichaje de Jairo Quinteros. También deben salir Lasure y Buyla, aunque sus fichas son bajas y apenas suponen margen. La renovación de Larra por un año más también a ganar algo de margen salarial. No lo hará, en todo caso, esa palanca de la reducción de las fichas de la plantilla.

En abril de 2020 y en plena pandemia la plantilla sí aceptó una rebaja, que iba entre el 10% y el 20% y que estaba también en función de los partidos que se dejaran de jugar de las11 jornadas que restaban. Al final, se disputaron todos ya que la Liga se completó y los futbolistas, tal y como habían pactado en esa negociación, percibieron la totalidad de sus contratos.