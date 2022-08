El Real Zaragoza ya trabaja en un posible sustituto de Chavarría

El Real Zaragoza ya está moviéndose en el mercado para tener en la recámara un sustituto para Pep Chavarría ante una previsible salida del lateral catalán en los últimos días, antes del próximo jueves. De momento, el director general, Raúl Sanllehí, y el director deportivo, Miguel Torrecilla, se están situando en ese mercado, y ya tienen alguna alternativa más o menos perfilada, para buscar un futbolista de bajo coste en esa demarcación para que haga pareja con Carlos Nieto si Chavarría acaba saliendo y, como se desea, Lasure, uno de los descartes de Carcedo, también lo hace.

El club aragonés ha mantenido una posición de firmeza con la oferta del Rayo Vallecano por el lateral de Figueres. La propuesta, de medio millón fijo y la misma cantidad en variables, fue rechazada por los dirigentes zaragocistas y la intención del club vallecano es subirla, aunque tampoco lo hará en demasía. Con todo, se espera alguna propuesta más de otro equipo en los últimos días del mercado, aunque el futuro de Chavarría, que no jugó en Cartagena por, según aseguró el entrenador, unas ligeras molestias, todavía no está nada claro.

El futbolista ha tenido oportunidades de dar el salto a Primera en el verano pasado y en el actual, después de un curso 2021-22, su segundo en el Zaragoza, donde se consolidó como indiscutible tras arribar a La Romareda en el verano de 2020 y con la carta de libertad tras no renovar en el Olot. Mallorca y Osasuna lo tuvieron en la agenda, el FC Copenhague hizo una oferta por él, lo mismo que el Girona, que ya ha fichado a Javi Hernández, mientras que la del Rayo es ahora mismo la única propuesta en firme que tiene el jugador. Es una oferta por cuatro temporadas que supone un claro aumento de sus emolumentos en el Zaragoza, donde su salario no alcanza los 100.000 euros. Chavarría rechazó la propuesta de renovación del club y las posturas están alejadas.

El mercado de laterales

El Rayo maneja otras alternativas para el lateral, como Franquesa (Levante) o Sergi Cardona (Las Palmas) y también está a la espera de una propuesta del Villarreal por Fran García, lo que sin duda propiciaría que se lanzara de forma más decidida si cabe a por Chavarría. Mientras, el Villarreal en su búsqueda de lateral también se ha fijado en Mojica (Elche) y el colombiano tiene varios clubs tras sus pasos. El Elche, por ejemplo, podría abrir la puerta a una propuesta a Chavarría y también el Getafe es otro de los clubs que van a la caza de un lateral zurdo y se le han caído opciones como como Giuseppe Pezzella, fichado ya por el Lecce.

En todo caso, el futuro de Chavarría apunta a solventarse en la recta final del mercado y el Zaragoza necesita ampliar su margen salarial para completar una plantilla en la que la apuesta principalísima y donde se va a destinar gran parte de lo que se logre tener disponible es un 9 y la secundaria un extremo izquierdo, teniendo en cuenta que Jairo Quinteros llegará para ocupar el puesto de Clemente, que se marcha a Las Palmas.

Esa necesidad zaragocista y no poder dar salidas a fichas importantes como Narváez o Petrovic pueden precipitar la venta de Chavarría, al que se considera un jugador fundamental. Entonces, se buscaría un lateral cedido o que esté libre en el mercado, teniendo en cuenta que no abundan. Uno de ellos, por ejemplo, es Didac Vilà, que acabó su contrato en el Espanyol y por el que el Zaragoza aún no ha movido ficha.