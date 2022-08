La semana fantástica de Sanllehí y Torrecilla

Disputadas ya las tres primeras jornadas, el Real Zaragoza ha sumado dos puntos de nueve, todavía no ha metido gol y ha encajado solo uno, el que este viernes le hizo perder en Cartagena de manera ilegal. De Blasis se ayudó del brazo para acomodarse el balón y golpear con mucha clase a la red. Ni González Esteban, el árbitro, ni sobre todo esa cohorte ridícula de ayudantes con varias pantallas y varias repeticiones a su disposición vieron lo que había sucedido. Sorprendente, aunque con este colectivo ya nada sorprende.

El Zaragoza todavía no ha marcado. Consiguientemente no ha podido ganar. Por el camino se ha dejado siete puntos en pleno agosto. El equipo ha mostrado sus fortalezas: como bloque realiza un buen trabajo coral, con mucha solidaridad y bien armonizado. Sigue disfrutando de un gran portero, la línea defensiva es fiable y consistente y cuenta con un centro del campo capaz de tejer, a días más, a días menos como en Cartagonova, lejísimos de sus máximos, pero con recursos muy aprovechables con las piezas bien dispuestas, no mal ubicadas.

El juego del Zaragoza es interesante hasta tres cuartos de campo. Atrás concede poco y hacia adelante produce sin continuidad, pero produce. Es capaz de generar situaciones de peligro. Luego, en la hora de la verdad, donde se separa el grano de la paja, en el área, el equipo se nubla, pierde toda la templanza y está falto de serenidad y calidad para embocar, más todavía con Azón de baja. Estamos ante una ausencia importantísima. En Cartagena, Simeone jugó un buen partido a todos los niveles, ganándole por varios cuerpos la partida a Narváez. Giuliano demostró un pundonor espectacular, olió el gol, lo intuyó pero no lo celebró. El Zaragoza tiene también amor propio y carácter. Se esfuerza siempre.

A pesar de la llegada de la nueva propiedad, que ha realizado un importante desembolso económico (más de 26 millones de euros en diferentes conceptos) que apenas tendrá reflejo en el límite salarial por sus particularidades, la plantilla se parece demasiado, y por lo tanto a día de hoy tiene virtudes y déficits similares, a la que la temporada pasada terminó con 56 puntos, a doce del sexto clasificado y que solo fue capaz de marcar 39 goles, cifra únicamente empeorada por el Alcorcón, colista y ahora en Primera RFEF y el Málaga, que se salvó del descenso por los pelos.

Por el momento, ha habido cuatro incorporaciones de perfil discreto, lejos de la magnificiencia del proyecto: Molina, Mollejo, Giuliano y Rebollo. Los tres primeros le darán cosas al equipo con el paso de las jornadas. Eso sí, ninguno soluciona los serios problemas heredados de la última campaña, perfectamente localizados y que afectan muy especialmente a la delantera. La baja de Azón ha agravado ese problema endémico. El mercado está todavía abierto hasta el 1 de septiembre y la faena, sin rematar. De modo que el juicio final de esta ventana queda para el día 2.

Raúl Sanllehí y Miguel Torrecilla disponen de menos de una semana para dar con soluciones de alcance. La situación es compleja, tanto que la SAD propuso a la plantilla una rebaja salarial del 10% para ganar margen, movimiento totalmente ilustrador. Ningún escenario está descartado. Habrá más salidas, quizá alguna venta. Después de diez años en Segunda, con la situación de frustración permanente que ello produce, la afición del Zaragoza es capaz de celebrar como un gol de una final que el club salde en 2022 una deuda con Hacienda que vencía en 2023. Algo fabuloso, aunque para no engañarse lo que realmente hace falta es otra cosa: poner jugadores sobre el césped que hagan y permitan celebrar goles de los de verdad.