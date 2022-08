Seguramente no era el día. Ander Herrera omitió cualquier referencia al Real Zaragoza en su presentación, este domingo, como nuevo jugador del Athletic Club, en el que vivirá su segunda etapa como profesional después de su salida, hace ocho años, rumbo al Manchester United.

Se esperaba con cierta expectación la rueda de prensa del exzaragocista, con cuyo regreso imposible había soñado algún aficionado del equipo aragonés una vez que el PSG le había abierto de par en par la puerta de salida. Pero Ander, que siempre ha mostrado su deseo e intención de acabar su carrera en el Zaragoza, solo mencionó esa palabra para referirse a su carácter tenaz y obstinado. «Soy nacido en Bilbao y criado en Zaragoza, así que cabezota soy un rato», vino a decir entre risas para referirse a su firme objetivo de volver a San Mamés, donde, asegura, jugará las dos próximas temporadas, a pesar de que la cesión desde el club galo es por una sola aunque con una opción de prórroga para la entidad vasca.

De hecho, fue un periodista el que se refirió a ese deseo expuesto por Ander en varias ocasiones de retirarse en el Zaragoza, pero el futbolista eludió el tema y se centró en la satisfacción que le produce regresar al Athletic tras haber estado entrenando aparte del primer equipo durante varios días. «Ojalá sea el inicio de una segunda etapa tan buena como la primera», expuso el centrocampista, que asegura tener «unas ganas locas de empezar, lo he imaginado un montón de veces estas semanas. Tengo ganas de empezar una segunda época aquí, con un Lezama impresionante, San Mamés terminado y la grada que ruge como ruge ahora», dijo un Herrera también deseoso de compartir de nuevo entrenamientos con «algunos futbolistas con los que estuve», como Iker Muniain, Oscar de Marcos o Mikel Balenziaga.

Todo un veterano

Aunque el jugador cedido por el PSG también se acuerda de otros compañeros como «Gurpe(gui), Iraola, Gorka (Iraizoz) o Aduriz», a quienes ve como «ejemplo» de lo que tiene que ser un jugador del Athletic y de lo que él debe hacer ahora como jugador «veterano y con experiencia» a sus 33 años de edad.

Herrera, que no estará en el partido de este lunes ante el Cádiz, aseguró que le «sorprendió» la situación por la que pasó en las últimas semana en el PSG sin contar para el entrenador, después de haber vivido «dos años y medios exitosos» en el club parisino hasta que «en enero» un «problema en los ojos» le impidió seguir jugando. «Hasta enero probablemente estaba viviendo la mejor temporada de mi carrera», aseguró. «Me sorprendió. Creo que las cosas se pueden tratar de otra manera. Pero los clubs están por encima de las personas y tengo al PSG como un club elegante, que me ha tratado bien durante estos años. No guardo rencor a nadie y, además, si no se hubiesen dado así las cosas no hubiese estado ahora en el Athletic», se congratuló.

En ese sentido, confesó que el proceso de su fichaje por el Athletic, cedido esta temporada pero con la idea de que se amplíe a «dos años», ha sido «un poquito más largo de lo esperado». «Por momentos ha sido desesperante por la espera», dijo de unas conversaciones que se iniciaron «hace tres semanas o un mes» y durante las que habló con su nuevo técnico, Ernesto Valverde.