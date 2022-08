El Elche irá también a por Chavarría si vende a Mojica

El Elche es la otra vía de salida que tiene Pep Chavarría en esta recta final del mercado, pero es una posibilidad que aún no está encima de la mesa y que dependerá del posible traspaso o salida pagando la cláusula de rescisión del colombiano Johan Mojica. Si eso se da, el candidato número uno en el Elche para acompañar en el lateral zurdo a Clerc es el zaragocista. Mientras, en estos momentos la única oferta en firme que tiene el club aragonés por el jugador de Figueres es del Rayo Vallecano, rechazada, por ahora, aunque el club vallecano la va a subir.

Mojica puede salir del Elche y ha estado entre los objetivos de varios clubs importantes (Sevilla o Atlético de Madrid por ejemplo), aunque ahora mismo es el Villarreal el que parece decidido a su fichaje. El Elche no lo vende, pero su cláusula de 5,5 millones, es asequible y el club levantino, tras el traspaso de Estupiñán y con Alberto Moreno lesionado, puede abonarla. El Elche tiene fichado a Lautaro Blanco, que ha dejado cedido hasta enero en Rosario Central, pero apunta a buscar otro préstamo para el lateral argentino en esa fecha y quiere un jugador con experiencia y proyección en España. Chavarría es su favorito.

Pero, ahora mismo, la única posibilidad firme está en Vallecas. Esa propuesta del Rayo es de un millón, la mitad en fijo y el resto en variables y la nueva propuesta del club madrileño podría rondar, entre objetivos y variables, los dos millones. El Zaragoza, al rechazar la primera tentativa rayista, no negoció ni habló de una cifra por la que contemplaría la venta, pero la situación del club, que necesita margen para fichar y no ha podido cerrar aún las salidas clave para liberar más espacio, las de Petrovic y Narváez, le puede condenar ese traspaso. Así, puede ser la única vía para obtener un buen margen que permita cerrar la plantilla con un 9 y un central (Jairo Quinteros), aunque obligaría a fichar un lateral, movimiento por el que el Zaragoza ya ha dado pasos ante la previsible salida de Chavarría, que no jugó en Cartagena alegando unas molestias físicas como explicación dada por Carcedo.

En los últimos meses, el jugador ha tenido una propuesta del FC Copenhague, de la Superliga danesa, pero en Primera estaba en la agenda de nuevo de Osasuna, que desestimó la operación al renovar la cesión de Manu Sánchez, Girona o Mallorca. Con todo, fue el Betis el que más cerca estuvo de ficharle, ya que era el candidato principal si Álex Moreno se marchaba al Notthingham Forest.

Con la operación abrochada, el lateral del Betis dio marcha atrás para irse a la Premier y la vía verdiblanca se le cerró a Chavarría, aunque aún no había acuerdo con el Zaragoza. El Girona ha fichado ya a Javi Hernández, al que quería el Rayo, que también ha mirado a Franquesa (Levante) o Didac Vilà, libre tras acabar contrato en el Espanyol, pero que ahora tiene como candidato a Sergi Cardona (Las Palmas) si la operación de Chavarría no llega a buen puerto.

De menos a más

El futbolista catalán tuvo un primer año en el Zaragoza más irregular, donde empezó bien y terminó a un nivel más bajo, con Nieto ganándole la batalla por la titularidad en los últimos tiempos, aunque JIM los utilizó muchas veces juntos en la banda izquierda. Chavarría jugó en 36 partidos de Liga, con 31 de titular. Sin embargo, la pasada temporada el salto de Chavarría se produjo a todos los niveles, con 36 partidos de Liga, todos de titular, y uno más de Copa para completar 3.180 minutos oficiales, siendo absolutamente indispensable para JIM en el lateral zurdo, sin que Nieto ni Lasure en el tramo final acecharan su plaza en el once. En la actual ha sido titular y ha jugado todos los minutos en los dos primeros partidos, ante Las palmas y Levante, y se quedó en el banquillo en el estadio de Cartagonova.