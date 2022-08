Enrique Clemente, presentado ya como nuevo jugador de la UD Las Palmas, ha utilizado las redes sociales para despedirse "de forma definitiva" del zaragocismo tras haber puesto fin a su etapa en el Real Zaragoza, que no contaba con el central. "Nunca me imaginé que este momento llegaría. Con 9 años entré al club que sabía que me daría todo para disfrutar y crecer como futbolista y, tras 14 años y convertirse en el club de mi vida, me voy con la cabeza bien alta y la tranquilidad de haber defendido esta camiseta, como dice nuestro himno, con nobleza y valor".

