Makthar Gueye: "Necesito enfadarme para jugar bien"

Makhtar Gueye no es un futbolista al uso. El senegalés, cuyo fichaje por el Real Zaragoza se hará oficial en las próximas horas, presume de personalidad en el campo y admite que aunque su rostro casi siempre luzca una sonrisa, la procesión va por dentro. “Siempre sonrío aunque esté enfadado y cuando lo estoy juego mejor. Me gusta enfadarme, lo necesito para jugar bien. Los rivales piensan que me he vuelto loco pero nunca pierdo el control”, admite el jugador en una entrevista concedida en octubre de 2021 a rtbf.be (Radio Televisión Belga de la comunidad francesa).

Entonces, Gueye, la referencia ofensiva del Zaragoza, había marcado seis tantos con el Oostende, la mitad de los que había logrado en toda la campaña anterior, y su nombre sonaba con fuerza en clubs más poderosos de Bélgica y del resto del continente. Gueye, al que en el vestuario apodaban Papa "como a mi abuelo", es puro nervio. “En el campo no estoy tranquilo, hablo todo el tiempo incluso solo. Recibo muchos golpes pero también los doy. Mi cuerpo está para que yo lo utilice y juego mucho con los brazos, lo que irrita a los defensas y a los árbitros”, expone el ariete en la entrevista.

Al Oostende llegó a mediados de 2020 procedente de Francia después de que el club belga pagara un millón de euros al Saint Etienne tras brillar cedido en el Nancy. “De momento tengo dos kilos de más porque como demasiado, pero cuando esté al 100% de mis posibilidades estaré entre los mejores delanteros de Bélgica”, aseguraba entonces el atacante, que tiene claro que “un delantero vale sus goles incluso si es flojo técnicamente. Cuando juegas de delantero no tienes que ser Messi o Modric, tienes que marcar y a mí me gusta demasiado hacerlo, pero el fútbol es algo colectivo y también soy feliz cuando le doy una asistencia a un compañero”.

Gueye admite que sueña con la Bundesliga y la Premier League y afirma que su agente le habló, el anterior verano, del interés del Wolfsburgo y del Amberes, “pero no le pedí detalles. Solo tienen que llamarme directamente si me quieren”.

El senegalés es todo un personaje. Su envergadura (1,95 de estatura) puede ser una ventaja en el campo pero no tanto fuera de él. “Tengo problemas para poner las piernas en los aviones y tengo que empujar el asiento del auto. En el vestuario se burlan de mí, pero es mi segunda familia. Bailamos, pongo música en mi teléfono…” indica, y describe su peculiar relación con el entrenador que dirigía al Oostende la pasada campaña, Alex Blessin. “Me gusta, aunque a veces chocamos porque los dos tenemos un carácter fuerte. él es un papá y yo un hijo. Hago estupideces, lo canso. Es un gran trabajador y un ganador, pero no me escucha lo suficiente. Siempre dice lo que tengo que hacer, pero yo estoy en el campo y veo cosas que él no ve. Es como las sesiones de video, que duran demasiado, pero ayuda y aprendo, eh? Antes no sabía nada de jugadas a balón parado: me ponía donde me sentía cómodo y ya está. Pero no es así como funciona: ¡los pequeños van allí, los grandes allá! Los datos, por otro lado, no son lo mío”.

Gueye llegó a Francia, al Saint Etienne, a los 20 años, tras haberse formado en el US Gorée, un pequeño club de Dakar que lleva el nombre de esta isla donde se amontonaban los esclavos de África antes de partir hacia América. "El US Gorée es el club de mi corazón para siempre”, asegura, y se fija en Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku y Karim Benzema como modelos a seguir, aunque alguien le apodó Bierhoff, en referencia a aquel espigado delantero alemán. Gueye no lo conocía, así que se puso vídeos, algo que, sin embargo, no hace con los defensas rivales. “Solo tienes que ver a tu defensor en un mal partido, te dices que te lo vas a comer y luego, el día del partido, está en buena forma y es él quien te come. De hecho, nunca veo fútbol en casa, tengo otras cosas en mi vida”, asevera.

Así es Gueye, un futbolista que derrocha confianza en sí mismo. “Estoy muy seguro de mí mismo, me viene de mi madre: ella siempre me decía ' nunca dudes de ti, haz tu trabajo y sigue adelante’ . Entonces yo nunca dudo, porque si dudas, te caes y yo tengo miedo de caer”, subraya el próximo jugador del Zaragoza, gran amante de la cocina. “Mi especialidad es el pollo vermicelli, pollo senegalés hervido, luego recocido en aceite con cebolla verde y jengibre... pero también me encantan los mejillones”.

Musulmán, reza cinco veces al día. “La oración me da calma, poder y determinación”, afirma, aunque “no puedes escapar a tu destino”. Ahora, su destino es Zaragoza, al que recala cedido con el objetivo de seguir progresando. “¿Cuánto valgo en la vida real? No sé. ¿cuatro millones? ¿Cinco? Dependerá de los goles que todavía voy a marcar".