La 'palanca' de Pep Biel supone medio millón de euros para el Real Zaragoza

Ha estado el Real Zaragoza pendiente todo el verano de un posible traspaso de Pep Biel, ya que tenía, y tiene, un 10% de sus derechos federativos, pero el mediapunta balear, de tremendo rendimiento en la Superliga danesa y en el FC Copenhague, le ha traído al club aragonés un ingreso inesperado de medio millón de euros que sin duda va a ayudar en esta recta final del mercado de fichajes. En el traspaso al club danés se fijó una cantidad de 4 millones y otro millón más estaba en función de variables.

Medio millón dependía del pase a la Champions en esa misma temporada 19-20, en la previa, algo que el club danés no logró, y otro tanto se daba si ese pase a la máxima competición continental llegaba mientras vistiera la camiseta de este equipo. Tras eliminar al Trabzonspor turco, Biel y su equipo se clasificaron para la fase de grupos y de hecho están en el mismo que el Manchester City, el Sevilla y el Borussia Dortmund. Una vez logrado el pase a la Champions, el futbolista cerró por completo la posibilidad de salir en este verano del Copenhague porque quiere jugar el torneo continental, pero al Zaragoza le llegó ese ingreso como agua de mayo, ya que el Copenhague no había conseguido ese pase en 2020 y 2021. Eso sí, si en 2023 vuelve a la Champions ya no habrá ese ingreso para el Zaragoza de medio millón. El tope era de 5 y el Zaragoza va a cobrar al final 4,5 por el futbolista.

Pep Biel fue traspasado en el verano de 2019 en una operación que contó con el rechazo frontal del entonces entrenador, Víctor Fernández, pero que supuso el ingreso de 4 millones de euros. El futbolista ha ido de menos a más en la Superliga danesa y este curso pasado recibió el premio al mejor jugador de esa competición, en una votación de todos los futbolistas y en una Liga en la que terminó con 11 goles y 9 asistencias, aunque si se cuentan todos los partidos oficiales, Copa danesa y Conference League incluidas, sus números se fueron a 18 tantos y 15 pases de gol.

El Copenhague levantó el título liguero el curso pasado tras dos temporadas sin hacerlo. Biel, además, está manteniendo su nivel excelso en esta campaña. En siete partidos de la Superliga ha anotado seis goles y ha dado tres asistencias, además de ser titular en los dos que supusieron el pase a la Champions tras eliminar al Trabzonspor.

El mediapunta balear firmó en 2019 un contrato por 5 temporadas, con una ficha neta de 400.000 euros, muy superior al mínimo salarial (unos 77.000 euros brutos) que percibía en el Zaragoza y al que llegaba mediante objetivos, ya que la cantidad fija estaba rondando los 50.000. Biel dio el salto al primer equipo en la 18-19 tras llegar un año antes al Aragón después de su paso por el Almudévar cedido por el Mallorca. Fue una apuesta muy personal de Lalo Arantegui, pero empezó sin oportunidades con Imanol Idiakez, algo que cambió con Lucas Alcaraz. Víctor empezó su etapa sin darle minutos y hasta se planteó una cesión en enero al Atlético Baleares, pero se quedó y aprovechó la oportunidad en el tramo final de la Liga para ser clave con sus goles y sus asistencias en la permanencia. En total ese curso anotó 6 tantos y dio 4 asistencias para ser el jugador más decisivo en la recta final de curso.