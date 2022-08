El Real Zaragoza y el Rayo Vallecano han hecho oficial este miércoles el traspaso de Pep Chavarría al conjunto madrileño que dirige Andoni Iraola. El jugador, que por la mañana se ha despedido de sus compañeros, firma por 5 temporadas en el conjunto de Vallecas en una operación que para el club aragonés supone un máximo de tres millones, ya que hay una cuantía fija de 1,8 y otra, de 1,2, que va por objetivos (permanencia, partidos...), algunos de difícil logro.

"El Real Zaragoza y el Rayo Vallecano han llegado a un acuerdo para el traspaso de Pep Chavarria al conjunto madrileño. El club quiere agradecerle al jugador catalán todo su trabajo y profesionalidad desde que llegó en 2020. Chavarria jugó 76 partidos como zaragocista, anotando un gol. Al mismo tiempo, el club le desea toda la suerte en su nueva etapa profesional", ha reseñado la entidad zaragocista.

El futbolista, por su parte, ha emitido un comunicado en Twitter en el que asegura que el Zaragoza "con su exigente y espectacular gente me dio la oportunidad de cumplir uno de mis sueños, ser futbolista profesional. Desde el primer día me sentí uno más, arropado y apoyado por la afición". "Me siento un privilegiado por haber disputado 76 partidos oficiales con esta camiseta, me marcho quizás como mejor futbolista, pero seguro que como mejor persona", añade. "En la vida hay que tomar decisiones y ha llegado el momento de empezar una nueva aventura en mi carrera, con la oportunidad de poder estar en Primera División, el sueño de cualquier niño que disfruta del fútbol. A partir de hoy tenéis un aficionado más del Real Zaragoza. Ojalá el fútbol le devuelva pronto a este club lo que se merece", concluye Chavarría.

El futbolista catalán, que llegó en el verano de 2020 con la carta de libertad tras no renovar en el Olot y como una apuesta personal de Lalo Arantegui, entonces director deportivo, tuvo un primer año en el Zaragoza más irregular, donde empezó bien y terminó a un nivel más bajo, con Nieto ganándole la batalla por la titularidad en los últimos tiempos, aunque JIM los utilizó muchas veces juntos en la banda izquierda. Chavarría jugó en 36 partidos de Liga, con 31 de titular. Sin embargo, la pasada temporada el salto de Chavarría se produjo a todos los niveles, con 36 partidos de Liga, todos de titular, y uno más de Copa para completar 3.180 minutos oficiales, siendo absolutamente indispensable para JIM en el lateral zurdo, sin que Nieto ni Lasure en el tramo final acecharan su plaza en el once. En la actual ha sido titular y ha jugado todos los minutos en los dos primeros partidos, ante Las Palmas y Levante, y se quedó en el banquillo en el estadio de Cartagonova en una medida que justificada en las molestias por Carcedo ya dejaba claro que su salida era más que posible en este final de mercado.