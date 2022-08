Con una sonrisa casi permanente, con el convencimiento del que confía en sus posibilidades y con un físico imponente en sus 195 centímetros de altura y con más de un centenar de aficionados zaragocistas en La Romareda, lo que es muy poco habitual en estos tiempos de escasa ilusión en las llegadas. Así se presentó Pape Makhtar Gueye al zaragocismo, con la seguridad de que su cesión desde el KV Oostende, con opción de compra en caso de ascenso de tres millones de euros es un paso adelante en su carrera. "Sé que puedo ser importante y sé lo que me espera aquí. Creo que trabajando duro con el grupo se podrán conseguir los objetivos", aseguró el delantero senegalés, que llevará el dorsal 19, uno de los tres que quedaban libres en la plantilla, y que tiene pocas referencias de la categoría de plata, aunque "soy consciente de lo que puede ser la categoría y sé que hay jugadores técnicos en el equipo que me van a ayudar a adaptarme pronto al fútbol español".

En su caso y mientras otros prefieren omitir la palabra ascenso, Gueye no la elude, aunque sea con el intérprete que pasó su francés a un castellano mucho más parco en palabras. "Soy consciente de la importancia de subir y con el grupo, empujando todos, conseguiremos hacer una buena temporada. Sé que vengo a un club histórico que quiere ascender y he venido con esa confianza en lograrlo", señaló el ariete senegalés, que llegó acompañado de su pareja, ya que su agente, Francis Laurent, se marchó antes de la presentación, aunque ambos llevaban en Zaragoza desde el lunes.

Lo que se le va a pedir a Gueye son goles, aunque él, como casi todo delantero que se precie, no da una cifra: "Simplemente he venido a ayudar al equipo haciendo el máximo posible de goles, pero siempre contando con la fortaleza del grupo. No me marco una cifra. Lo primero que cuenta es que el equipo defienda bien y así todos podremos hacer más goles en ataque", indicó el punta senegalés, que ha hecho 25 goles en Bélgica en las dos temporadas anteriores, 13 en la 20-21 y 12 en la pasada.

El punta se mostró ya preparado para jugar y este jueves se entrenará a las órdenes de Carcedo: "Estoy ya listo para jugar y para ayudar al Zaragoza", dijo con convicción, con la predisposición a "hacer grupo y a crear un buen ambiente para lograr cosas con este equipo", añadió, dando las gracias a Raúl Sanllehí y a Miguel Torrecilla, director general y deportivo, porque "hicieron todo lo posible para que viniera aquí. Hicieron un buen trabajo". Con Senegal clasificado para el Mundial y sin todavía haber vestido esa camiseta, el nuevo futbolista del Zaragoza, la quinta incorporación tras Manu Molina, Giuliano, Mollejo, y Rebollo, aunque este para estar entre el filial y el primer equipo, y con los fichajes cerrados de Jairo Quinteros y Gabriel Fuentes solo pendientes del anuncio, Gueye no descarta llegar a Catar y "voy a trabajar duro con el grupo y será el seleccionador de Senegal el que después decida. Lo primero que cuenta es el equipo", concluyó.

Sanllehí y el límite salarial

Antes que Gueye y su sonrisa dominaran por un breve espacio de tiempo el micrófono lo hizo Raúl Sanllehí. "Ha sido un trabajo de muchas semanas. ha habido elementos fundamentales, su predisposición y el que le gustara el proyecto. Vio el potencial del Zaragoza y el del grupo inversor, de los clubs que estamos involucrados, y Pape vio también una oportunidad única de venir a un club histórico", aseguró el director general, que añadió que la ampliación del margen salarial tras las últimas medidas económicas ha sido clave para este fichaje.

"El proceso para traer a un jugador como Pape ha pasado por varias vicisitudes y ha sido importante el grupo inversor. Las dos ampliaciones de capital (14,6 y 6,4 millones) que se han hecho de cara al límite salarial y liquidar la deuda con Hacienda nos pusieron en una situación muy diferente y a partir de ahí se buscaron las maneras para aumentar ese límite. Todo eso nos ha dado esta oportunidad de traer a Pape", añadió el director general, que aclaró y confirmó que la operación de Guaye es "una cesión desde el Oostende por la que está esté año con una opción de compra (3 millones) que pasa a ser obligatoria en caso de que subamos". De hecho, la sinergia con el Inter de Miami de Jorge Mas en concreto apunta a haber sido decisiva en esta operación.