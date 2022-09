El fichaje del colombiano Gabriel Fuentes se aceleró el pasado lunes, en apenas cinco horas, cuando el Zaragoza vio que la propuesta del Rayo Vallecano por Chavarría y el deseo del jugador solo llevaban a su venta. Gabi F., como pone en su camiseta, ni se lo pensó, no quería dejar a sus 25 años el tren de España cuando ya hubo opciones en años anteriores para el fútbol turco. "La decisión de salir se venía tomando desde hace tiempo, pero esta es la oportunidad que Dios me mandó. Estoy feliz, porque este es un paso muy grande, el estar en un club histórico de España. Todo esto me motiva para afrontar este reto", dijo el lateral cafetero en su presentación, conjunta con la de Jairo Quinteros. Llevará el dorsal 2, que era de Vigaray hasta que tomó el 22.

Arriba cedido por un año, con una opción de compra no obligatoria para Junior de Barranquilla por 1,2 millones de dólares por el 70% del pase, aunque su idea es quedarse mucho más tiempo: "Es una oportunidad para empezar de cero y labrarme mi futuro. Quiero quedarme y cosechar triunfos aquí y poder llegar lo más alto como futbolista", sentenció Fuentes, que sabe al club que viene. "Desde que se dio la oportunidad he visto la historia y me he interesado por todo lo que rodea a la entidad. Sé lo que se me exige. Aquí estamos para poner el pecho por la institución con la única idea de dejar al Zaragoza donde merece estar, conseguir esa meta para que todos los zaragocistas sean felices".

Para ello va a poner sus condiciones al servicio del equipo, con la difícil tarea de suplir a Pep Chavarría, ya que "sé que el lateral que había gustó e hizo bien su trabajo. Mi idea es que no se note su ausencia dando lo mejor para que el equipo fluya", y con una condiciones que hablan de un lateral muy profundo, con mucha capacidad de dar asistencias, pero con lagunas defensivas y un carácter que le lleva a ver muchas tarjetas. "Mi idea es encontrar ese equilibrio entre ataque y defensa. He mejorado en el ímpetu que me hacía ir más allá y me siento ya con la madurez suficiente. De hecho, en el último semestre no me perdí ningún partido por una roja o por acumulación, lo que demuestra que he crecido en ese aspecto", reseñó.

Se ve para jugar el domingo, aunque dejó claro que "he llegado de un viaje largo, pero tengo la disposición y me siento bien, con la ilusión de poder ya debutar en casa", afirmó, sabiendo que también viene de jugar muchos partidos, hasta 88 oficiales en los dos últimos años, aunque en los últimos meses y con Juan Cruz ha sido menos fijo en el Junior de Barranquilla. "Si ahora soy titular o no es una cuestión del entrenador, pero hay que ganárselo y no vale lo que he hecho antes". En su mente, además, está la selección absoluta de Colombia, donde fue citado y no debutó tras estar en el Preolímpico con la sub-23 como titular para Arturo Reyes en 2020. "No pierdo ese sueño de estar en la selección y llegar a Europa supone crecer y estar en un ritmo distinto que en Colombia".

Antes de que Gabi reflexionara sobre su paso al Zaragoza Raúl Sanllehí aclaró la rapidez con la que se concretó su fichaje: "Tuvimos un terremoto con la operación de Chavarría y esa venta no se habría hecho sino es con la rápida reacción de nuestra secretaría técnica, porque me dijeron que lo tenían y fue una jugada muy rápida, de solo cinco horas para cerrar todo", afirmó el director general, sabiendo que la apuesta de Fuentes es muy personal de Torrecilla, que tenía muy seguido al futbolista colombiano. "Es un jugador muy ofensivo, le gusta estar en campo contrario y tiene buena técnica individual y es un buen pasador", lo definió el director deportivo