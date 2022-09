Llevaba Jairo Quinteros desde el pasado 16 de agosto esperando la llamada del Real Zaragoza para venir tras rescindir con el inter de Miami, aunque lo cierto es que desde el 29 de junio su fichaje estaba más que encarrilado, tal y como contó este diario y a expensas de la salida de Clemente, que puso rumbo hace una semana a Las Palmas. "Ha sido un proceso bastante largo, con mucha incertidumbre y esperando las noticias para volar aquí. Al final, se ha conseguido y vengo a un proyecto muy ilusionante y por mi parte estoy con muchas ganas de empezar", aseguró el jugador boliviano, que llevará el número 15 en su camiseta, el dorsal de Chavarría, y que a sus 21 años afronta una nueva etapa tras criarse en la cantera del Valencia y salir en febrero 2020 con destino al inter de Miami con paso al Bolívar de su país incluido.

"Veo como una oportunidad, como el despegue de un futuro muy bueno. Este es un club histórico, con fama y con una afición que lo da todo", añadió en su presentación, conjunta con la de Gabriel Fuentes y que congregó a más de medio centenar de zaragocistas en La Romareda. Llega para integrarse en una defensa donde Jair y Francés son casi fijos, pero "es cuestión de competir y mi objetivo es aportar mi grano de arena para conseguir el objetivo global. La competencia que veo en el equipo es muy sana", dijo un Jairo que tiene claro el objetivo tras firmar como zaragocista por dos años y uno opcional: "Es el que tenemos todos en mente, estar donde el Zaragoza merece estar y con los nuevos socios inversores que han llegado al club. Vamos a luchar por ello".

"Vengo en condiciones óptimas, me encuentro muy bien. Alberto (Guitián) me supo dar los consejos y me dijo que la ciudad y el club son de lo mejor que hay"

Él lo tendrá que hacer empezando ante el Lugo el domingo, tras dos semanas sin estar en dinámica de primer equipo por su salida del club de Miami, aunque "he entrenado por mi cuenta y vengo en condiciones óptimas, me encuentro muy bien", resaltó, antes de hablar de la categoría, una Segunda que conoce bien, también por las referencias que le han dado compañeros como Álex Granell, Álvaro Rey y sobre todo Alberto Guitián, con los que coincidió en el Bolívar, sobre todo el exzaragocista. "Este es un torneo que me motiva mucho por la competencia que hay y por los resultados que se dan cada semana. Alberto me supo dar los consejos y me dijo que la ciudad y el club son de lo mejor que hay", indicó el futbolista, que llega como cuarto central, pero también puede actuar de lateral.

Torrecilla: "Su llegada es un poco reacción a la salida de Clemente. Es central, aunque también juega de lateral. Nos llamó la atención su concentración, su ímpetu y su energía son importantes, con la capacidad de ganar muchos duelos"

Viene de una etapa en la MLS, en el Inter de Miami, donde Phil Neville apenas le dio oportunidades y hasta tuvo que bajar a la Next Pro, pero "eso es secundario ahora. Esto es una nueva etapa y quiero empezarla con muchas ganas", espetó Jairo, que tiene claro cuál es su virtud. "Lo más importante para un defensa es evitar goles y competir desde el minuto cero hasta el último", sentenció, aunque el director deportivo, Miguel Torrecilla, sí se explayó más en su definición. "Su llegada es un poco reacción a la salida de Clemente. Es un especialista en defensa y su mayor porcentaje de minutos los ha jugado de central, aunque también lo ha hecho de lateral. Nos llamó la atención su concentración, su ímpetu y su energía son importantes con la capacidad de ganar muchos duelos".