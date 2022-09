La búsqueda del gol en el Real Zaragoza

El final del mercado de fichajes de verano para el Real Zaragoza ha dejado, con la ventana del mercado del paro y una ficha disponible, el problema de gol muy en el aire de un equipo que no ha marcado en las tres primeras jornadas y que está a punto de superar el peor comienzo goleador de su historia en un campeonato de Primera y de Segunda. A la salida de Juanjo Narváez, que llevaba sin marcar desde el pasado 16 de octubre ante el Málaga y que solo hizo dos goles el curso pasado, se le ha sumado la llegada de un Makhtar Gueye que es la gran esperanza para paliar ese déficit y al que acreditan 25 goles en el Oostende, dando muchas posibilidades al ataque zaragocista, tanto por envergadura como por capacidad de remate con respecto al delantero colombiano, ya en Valladolid.

No pudieron Raúl Sanllehí y Miguel Torrecilla, o no supieron, trae un jugador más de ataque, un especialista de banda y el ala izquierda se ha quedado coja. El mercado del paro da opciones, pero la mayoría poco sugerentes, y las que lo son de verdad, como Curro Sánchez, rescindido del Almería, están llenas de pretendientes que complican mucho su posible fichaje. El Zaragoza, con solo una ficha libre, sabe que solo puede apostar por un jugador que de verdad aporte, porque si no, se quedará sin fichas libres para el mercado de invierno, lo que aumenta la dificultad de reforzar entonces el equipo. Mientras se examinan candidatos, Carcedo tiene que tirar con lo que hay buscando un gol que al Zaragoza se le ha negado en los dos últimos cursos (34 y 39 dianas) y en una plantilla en la que mantiene a Puche, ahora ya del primer equipo. Al equipo le sobran mediapuntas (Eugeni, Bermejo o Vada), tiene bien cubierto el carril derecho con el propio Bermejo y con Mollejo y Larra, pero le falta un especialista en la izquierda, puesto al que se pueden adaptar como ya han hecho y con diferentes perfiles Giuliano, Vada o Puche, o hasta Mollejo, pero ninguno es un futbolista que ha vivido pegado a esa raya de cal y que destaque por sus asistencias, algo que con un rematador como Gueye, a la espera también del lesionado Iván Azón, es vital.

Un posible récord negativo

Con esa papeleta vive ahora Carcedo, que sabe que su Zaragoza es fiable y consistente en defensa, pero que no ve puerta. No lo ha hecho en los empates ante Las Palmas, Levante y en la derrota en Cartagena. El curso pasado marcó un récord en esa faceta al no llegar el primer gol hasta la jornada cuatro, cuando Eguaras estrenó el casillero en el minuto 56 en Alcorcón. Si ante el Lugo no llega el gol antes, el registro tendrá un nuevo y dudoso honor en este curso.

En la reciente etapa en Segunda, en la 13-14 solo se anotó un gol en las tres primeras jornadas, mientras que el mayor comienzo anotador en fue en la 16-17, con siete. En la 11-12, en Primera, la jornada 1 se aplazó y el Zaragoza anotó en el cuarto partido, frente al Espanyol. El récord del mejor registro goleador en un comienzo es de la temporada 47-48, en Tercera, con 15 goles en tres partidos, para ser hasta 10 en Segunda en la 44-45 y 12 en Primera en la 61-62.

El caso es que el Zaragoza lleva tres jornadas sin marcar, algo que ya hizo el de JIM entre la 37 y la 39 --Burgos (0-0), Eibar (2-0) y Alcorcón (0-3)-- y que tuvo el peor precedente también el curso pasado con hasta 5 citas ligueras seguidas sin marcar, frente a Almería (3-0), Tenerife (0-2), Mirandés (2-0) y Ponferradina y Valladolid (0-0), lo que igualó el precedente de la 90-91, el mayor hasta entonces.