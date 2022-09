El Real Zaragoza se dejó muchos deberes para la última jornada del mercado y no llegó a todos. Anunció y presentó a Fuentes y a Jairo, dio salida en una jornada de locura a Juanjo Narváez, por una cantidad muy baja, rumbo al Valladolid sobre la bocina, en el descuento del mercado, el último movimiento de LaLiga, tras tener cerrado el acuerdo con el Málaga, rescindió dando los dos años de contrato a Buyla y no encontró la salida para Petrovic y Lasure, que se quedan en un Zaragoza con Puche renovado hasta 2025 y con ficha a todos los efectos de la primera plantilla, un salto adelantado en el tiempo y más que merecido. Eso sí, no logró al final un extremo izquierdo, puesto en el que el equipo se queda muy cojo al no tener un especialista puro, si bien podría buscarlo en el mercado del paro porque tiene una ficha libre. Otra cosa es que lo haga.

El Valladolid arrebata al Málaga a Juanjo Narváez El Real Zaragoza se queda con 24 futbolistas en su primera plantilla y con tres más con ficha del filial (Mollejo, Luna y el meta Rebollo) en un grupo amplio y en el que se echa de menos un jugador desequilibrante en la banda izquierda, posición que la entidad buscó hasta última hora en el mercado, con alguna propuesta como la del panameño Ismael Díaz, que milita en el Universidad Católica de Ecuador y al que su club no le dejó salir en forma de cesión. Antes, el club intentó la opción del jugador del Almería Arwin Appiah, pero su salida ya estaba pactada al Tenerife. Con 27 en la plantilla El salto del canterano Puche fue sin duda la noticia de la tarde. El jugador, que estaba con ficha del filial, fue inscrito ya con dorsal del primer equipo (el 25) tras renovar su contrato hasta 2025 (acababa en 2023) y ser a todos los efectos jugador de la primera plantilla. Puche ha convencido a Carcedo en la pretemporada y en las primeras jornadas y se une a los saltos de Azón, Francés y Francho en aquella generación dorada del División de Honor que tocó el cielo en 2019 con la Liga y la Copa. La salida de Juanjo Narváez empezó a tomar forma desde primera hora de la mañana. El futbolista, que llegó en el verano de 2020, tenía hecho un acuerdo con el Málaga, que pactó su fichaje a coste cero y con el pago de 750.000 euros si el club malaguista lograba el ascenso. Sin embargo, el Valladolid con una propuesta de Primera convenció al colombiano en una negociación a contrarreloj que se cerró sobre la bocina de la ventana de fichajes. El club pucelano paga un pequeño traspaso y otra cantidad en función de variables por un jugador que el 20% de sus derechos pertenece al Betis. Narváez firma por dos años más otro opcional y el Zaragoza se ahorró los 400.000 euros más objetivos de su ficha. Puche tendrá ficha del primer equipo y llevará el 25 También Jannick Buyla cerró su salida tras un verano en el que el centrocampista ecuatoguineano apostó por quedarse y al final el Zaragoza le rescindió su contrato, al que le restaban dos años, pagándole la totalidad de esas dos temporadas, donde tenía un salario por el mínimo de Segunda (80.000 euros por curso). Finaliza el Real Zaragoza un mercado de verano con siete refuerzos, Manu Molina (libre), Giuliano y Mollejo, cedidos del Atlético, Makhtar Gueye, del Oostende, Gabi Fuentes, del Junior de Barranquilla, y Quinteros, libre tras rescindir del Inter de Miami, además del meta Rebollo, que va a estar a caballo entre el filial y el primer equipo. Además, se han cerrado las renovaciones de Francho, Azón, Larra y Vigaray, estas dos últimas para liberar masa salarial, y están pactadas las de Bermejo y Francés. En el capítulo de bajas, Ros, Buyla, Bikoro y Clemente rescindieron y Marc Aguado (Andorra), Ángel y Baselga (Calahorra), Carbonell (Teruel) y Sabin Merino (Atlético San Luis) se fueron cedidos, mientras que Vuckic (Rijeka), Chavarría (Rayo) y Narváez lo hicieron traspasados, además de que con el meta Azón no se le ejecutó el año opcional que tenía para completar un verano con casi una veintena de movimientos. La plantilla tiene así 27 jugadores. Con ficha del primer equipo están Cristian Álvarez (1), Fuentes (2), Jair (3), Petrovic (4), Grau (5), Francés (6), Eugeni (8), Azón (9), Bermejo (10), Vada (11), Larra (12), Ratón (13), Francho (14), Jairo (15), Lasure (16), Nieto (17), Fran Gámez (18), Gueye (19), Giuliano (20), Zapater (21), Vigaray (22), Manu Molina (23), Lluís López (24) y Puche (25). Mientras, con dorsal del filial están Luna (27), Molejo (28) y Rebollo (35).