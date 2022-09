Natxo apuesta por Jairo Quinteros

Natxo González dirigió a Jairo Quinteros en el Club Bolívar de Bolivia, en una breve etapa en un equipo muy importante en ese país entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 y en una apuesta del empresario Marcelo Claure, propietario y presidente de la entidad, que no salió como el entrenador vitoriano esperaba y que solo duró cinco meses. Al llegar, Natxo ya tenía a sus órdenes al futbolista ahora fichado por el Zaragoza y que entonces estaba cedido del Inter de Miami. “Es un futbolista bastante fiable, mi experiencia con él desde luego fue buena y me encantó tenerlo, ya que es buen profesional, joven (21 años) y tiene margen de mejora”, asegura el entrenador vitoriano.

“Hay que verlo en este contexto, en la Liga española. Existe mucha diferencia entre el fútbol boliviano y el español, por mucho que el Bolívar esté en la élite y sea un club importante allí y el Zaragoza en Segunda”, añade Natxo, que se marchó del club tras los malos resultados en la Copa Sudamericana y que en el conjunto boliviano tenía a varios jugadores con experiencia en España, como Álvaro Rey, Álex Granell, Sadiku y el también exzaragocista Guitián, titular con Jairo en el eje. “Lo normal es que ambos jugaran juntos y hacían una buena pareja. Al llegar yo, lo usaban de lateral derecho y también lo utilicé al principio alguna vez ahí, por lo que esa polivalencia la tiene, aunque para mí es más central”, asegura Natxo, destacando también otra virtud de Jairo, su polivalencia.

"Es muy rápido y va bien al corte y en la anticipación. Físicamente no es muy alto (1,84 metros), pero sí es fuerte. En la salida de balón no es un lumbreras, pero sabe interpretar el juego de ataque”

El exentrenador del Zaragoza en la 17-18, donde estuvo cerca de lograr el ascenso tras acabar tercero y ser eliminado por el Numancia en el 'playoff' destaca del nuevo central, que estuvo seis años en la cantera del Valencia, hasta juveniles, antes de fichar en 2020 por el Inter de Miami y ser cedido al club boliviano, que “es muy rápido y va bien al corte y en la anticipación. Físicamente no es muy alto (1,84 metros), pero sí es fuerte y con la salida de balón también va bastante bien. No es un lumbreras en esta faceta, pero sabe interpretar el juego de ataque y dónde debe buscar los espacios para sacar el balón jugado”, explica.

"Si tienes a Jair y a Francés como titulares imagino que él no lo va a tener fácil para jugar y viene más como un buen recambio, que creo que lo es con toda seguridad"

Así que Natxo tiene claro que, dirigiendo a un bloque de la categoría de plata, Jairo podría ser una apuesta válida para reforzar la zaga. “Si fuera entrenador de cualquier equipo de Segunda y me lo ofrecieran diría que sí, lo veo para rendir en la categoría”, espeta, sabiendo que en el Zaragoza el central boliviano, que viene libre y de jugar muy poco en el Inter de Miami no llega con un rol de protagonista. “Es que también depende del perfil de defensa que busques, pero si tienes a Jair y a Francés como titulares imagino que él no lo va a tener fácil para jugar y viene más como un buen recambio, que creo que lo es con toda seguridad para Segunda porque es un futbolista bastante fiable”, sentencia.