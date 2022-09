El Zaragoza se queda un 15% del pase de Juanjo Narváez y puede recibir medio millón de euros

El acuerdo exprés al que llegaron Real Valladolid y Real Zaragoza por Juanjo Narváez sobre la bocina del mercado de fichajes del jueves, en una operación que se abrió a las siete de la tarde cuando el pacto con el Málaga ya estaba cerrado, no incluye un pago ahora para el club zaragocista. El traspaso es a coste cero, pero la entidad blanquilla se reserva un 15% del pase del colombiano, que ha firmado por dos temporadas en Pucela con una opcional, y puede percibir hasta medio millón de euros por objetivos el próximo 30 de junio si el Valladolid logra la permanencia y además Narváez juega en un buen número de partidos.

La oferta del Málaga no incluía porcentaje del pase y suponía 750.000 euros por el ascenso, un logro en teoría más difícil que conseguir la permanencia en Primera para el Valladolid. En todo caso, el Zaragoza pudo vender hace un año a Narváez al Elche por dos millones y otro más en objetivos y pidió cuatro, cifra a la que el club ilicitano no llegó.

Despedida esta mañana

La entidad sí se ahorra el salario del futbolista, que este viernes ha acudido a la Ciudad Deportiva para recoger sus pertenencias, como Buyla, que rescindió ayer, y marcharse a Valladolid y que tenía una ficha para este último año de contrato de 400.000 euros más objetivos.

Con un escueto comunicado en redes sociales se ha despedido del Real Zaragoza tras hacerse anoche oficial su salida al Valladolid y en él desea “mucha felicidad y que la familia zaragocista de corazón tenga toda la suerte que merece una institución grande e histórica como lo es la del Real Zaragoza”, asevera el futbolista colombiano, que llegó al club en el verano de 2020 y que se marcha dos años después.

Narváez: " “Quiero darle las gracias a las personas que siempre han creído en mí y me han apoyado de manera incondicional"

No ha ocultado en privado casi desde el primer curso sus ganas de irse, sobre todo cuando el Elche le empezó a rondar en enero de 2021. Este verano su salida era segura, estuvo a punto de irse al Málaga, con todo acordado ya y la oportunidad del Valladolid y el deseo de jugar en Primera le hicieron cambiar de idea sobre la bocina. “Quiero darle las gracias a las personas que siempre han creído en mí y me han apoyado de manera incondicional, ya que han sido muchos momentos de grandes aprendizajes que valoro mucho”, añade el ariete cafetero, que da las gracias a sus compañeros de equipo, amigos y empleados del club y que tiene un recuerdo para la afición, en concreto “a todos los hinchas de este gran club que siempre me han alentado para seguir adelante a pesar de las adversidades. Siempre orgulloso de todos los momentos vividos, millones de gracias”, concluye Narváez, que se va tras disputar 81 partidos oficiales, 79 de ellos de Liga y anotar dos goles, con un buen rendimiento en la primera vuelta del curso 20-21, nada más llegar y un nivel que fue cayendo cada vez más después