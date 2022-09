Se le quedó a Juan Carlos Carcedo una plantilla amplia, como él mismo reconoce, y sin un jugador más de ataque que completara la parcela ofensiva, sobre todo el juego por las alas, aunque la puerta del mercado del paro esté abierta, difícil, pero abierta, algo que el técnico también deja entrever, pero el mensaje que manda es de satisfacción. "Nos hemos quedado bien, estoy contento y tenemos alternativas. Hemos formado una plantilla amplia, el campeonato sabemos lo difícil que es y estamos bien cubiertos en todas las posiciones”, asevera el entrenador riojano del Real Zaragoza, que como muchos de sus colegas estaba deseando acabar una ventana de fichajes muy larga y que echa balones fuera al hablar de un último refuerzo de un jugador que llegue tras quedarse sin equipo.

“La dirección deportiva no para las 24 horas del día, sigue trabajando como es lógico y si hubiese alguna cosa imagino que me la dirían. Con el grupo que tenemos podemos trabajar, es cierto que es amplio, y tenemos diversas posibilidades, también cambiar sistemas”, añade. Tan amplio es que solo tiene una ficha libre y debe trabajar con hasta 27 jugadores, cuando él pidió un grupo de 24 o 25, incluidos los tres que poseen dorsal del filial (Mollejo, Rebollo y Luna). Y, además, no tiene un extremo zurdo puro y profundo, de llegar a la línea de cal, posición en la que han jugado en este arranque de temporada Simeone, Vada o Puche y en la que “tenemos alternativas, Mollejo o Puche pueden responder a ese perfil de extremo profundo y Gabi (Fuentes) es un chico que también lo es. Hay opciones y diversidad de sistemas. La plantilla es competitiva y la gente tiene ganas de hacer una buena temporada”, insiste.

No ve mermado una ataque en el que se marchó en la última semana Narváez y llegó Gueye, que “nos puede ayudar ahí” y que junto al lateral Fuentes y al central Jairo componen el trío de refuerzos sobre la bocina. Alguno de ellos, en concreto Gueye, podría estrenarse incluso de titular ante el Lugo. “Estamos valorando con ellos su condición física, alguno ha venido de viajes largos o ha competido algo más (Fuentes). Valoramos cómo se encuentran y entrarán en convocatoria y tienen posibilidades. Vamos a ver en qué medida nos pueden ayudar en este partido”.

Sin Grau y con Vada

Un partido para el que el míster no cuenta con un futbolista “importante” en su esquema como Jaume Grau, “pero lo bueno de tener una plantilla amplia y un centro del campo con posibilidades es que va a entrar otro compañero que estoy segurísimo que lo va a hacer bien”. En esa medular está Valentín Vada, renqueante del aductor y que llega justo al partido, aunque “está en buenas condiciones y hablaremos antes del partido, pero contamos con él”. En principio, el argentino podría empezar en el banquillo por precaución, aunque es un jugador importante para Carcedo.

“No noto esa presión por no ganar, hemos hecho buenos partidos, pero cuando lo logras todo se lleva mucho mejor, esta semana se ha hecho más larga"

Necesita el Zaragoza ganar tras tres choques iniciales de Liga sin hacerlo y con una derrota en Cartagena en la última jornada que le coloca con un balance de dos puntos de nueve. Eso sí, Carcedo asegura que está tranquilo. “No noto esa presión por no ganar, hemos hecho buenos partidos, pero cuando lo haces todo se lleva mucho mejor, esta semana se ha hecho más larga. Estamos deseando darle una alegría la afición que se marche contenta mañana y ganar sería importante porque refrendaría el trabajo que estamos haciendo”.

"¿El gol? Hay que ser más eficaces, hemos tenido ocasiones y el equipo está en una buena línea, defensivamente estamos muy sólidos. Estamos seguros de que vamos a abrir la lata"

Para ganar hay que marcar y el Zaragoza está a punto de superar el peor comienzo anotador de su historia, algo que sucederá ante el Lugo si no marca antes del minuto 56, lo que colocaría ese registro por encima del triste ya del curso pasado. “Hay que ser más eficaces, hemos tenido ocasiones y el equipo está en una buena línea, defensivamente estamos muy sólidos. Tenemos que marcar para llevarnos esas victorias, pero hemos creado ocasiones suficientes para ganar. Estamos seguros de que vamos a abrir la lata y siguiendo con esa solidez defensiva podremos llevarnos los tres puntos”, espeta.

Paciencia con el Lugo

El Lugo, que viene de ganar al Leganés en casa y que suma cuatro puntos, esperará atrás a un Zaragoza que tendrá que “llevar la iniciativa, como sucede casi siempre, y sabemos que habrá que tener paciencia porque el Lugo es un equipo de los que trabajan en una zona de bloque más bajo en esta Liga. Habrá que intentar acciones combinativas. Y que no nos sorprendan al contragolpe porque son peligrosos y tienen un juego aéreo de los mejores de la categoría. Habrá que darle ritmo e intensidad porque lo necesitaremos”, sentencia Carcedo, optimista de que este domingo llegue su primer triunfo como técnico zaragocista. “Estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido y esperamos que la grada nos lleve de nuevo en volandas como ante el Levante”.