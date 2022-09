Un día para creer

Echada ya la persiana al mercado de fichajes y con un agosto en el que el Real Zaragoza no supo encontrar el camino de la victoria ni el del gol arriba a La Romareda el Lugo (21.00 horas. la LigaSmartBank TV), más histórico en esta etapa reciente que los zaragocistas en la categoría de plata y un rival que, en palabras de su entrenador, quiere ser asqueroso para sus enemigos. El partido es de obligada victoria para los de Carcedo, ya con el nuevo 9, con Makhtar Gueye, preparado para ser titular, y con un plantel que se ha quedado cojo en las alas, aunque Torrecilla y Sanllehí miren al proceloso y difícil mercado del paro.

No ha empezado bien la temporada para el Zaragoza, sólido atrás, pero sin pegada arriba, con una pólvora demasiado mojada, como ya le ocurrió, y le lastró, en los dos anteriores cursos. Necesita ver puerta tras tres partidos sin hacerlo. Solo los goles llevan a las victorias y solo estas construyen la confianza en un equipo y la fe de sus seguidores. ¿Cree el zaragocismo en este nuevo proyecto? Por la respuesta de los socios se diría que sí, por la ilusión de la hinchada, también, y todo hacia un club que ha cambiado de propiedad, con menos transformación que la esperada y que el mercado lo ha dejado con siete caras nuevas y una docena de salidas. La última, la de un Juanjo Narváez que hace tiempo que deseaba hacer las maletas y que lo logró sobre la bocina del mercado de fichajes. La afición, que lo idolatró a su llegada, no le echará mucho de menos.

El partido apunta a marcar el estreno en el once de la gran esperanza goleadora mientras Iván Azón ve la salida de la enfermería. Gueye ha venido para llamar al gol y parece que Carcedo no se lo pensará mucho para meterlo en el once, con sus 195 centímetros, su zancada y su capacidad de remate, además de su poder de intimidación ante los defensas. Falta hace para un Zaragoza sin pegada, que puede establecer su peor registro goleador en un inicio de temporada, batiendo precisamente el del curso anterior. Ahí es nada.

Fuentes y la baja de Grau

Para paliar ese déficit llega Gueye en una tarde donde también Gabi Fuentes y Jairo pueden debutar. El segundo es un actor de reparto en la defensa, a la sombra de Jair y Francés, pero el colombiano viene para ser la referencia en el costado izquierdo y paliar la ausencia de Chavarría, cuyo crecimiento sí hace más doloroso su traspaso, de buenos réditos económicos al menos, al Rayo. Con todo, el estreno de Gabi tras una semana intensa, un fichaje exprés y un largo viaje, podría esperar y dejar a Nieto. Ahí está una duda.

La otra aparece para suplir a Jaume Grau, sancionado e indispensable hasta ahora. Francho, que ya apareció en Cartagonova, puede juntarse con Manu Molina, de irregular nivel y plena confianza para Carcedo, para que Eugeni cierre un triángulo en el medio de nivel técnico. Bermejo aparece fijo en la derecha, más ante un equipo como el Lugo, que se va a encerrar y le dará toda la posesión al Zaragoza, lo que invita a pensar en una apuesta por los jugadores de mejor pie. Vada, renqueante de una elongación, estará, aunque es posible que Carcedo no le dé el costado izquierdo, huérfano de refuerzos, y apueste por la profundidad y la agitación de Mollejo o de Puche, probablemente el canterano, de recién estrenado y merecido contrato en el primer equipo.

Por ahí andará una apuesta en la que Cristian, Gámez, Francés y Jair son fijos y la afición espera ya ver a su nuevo artillero, al jugador destinado a convertir el irregular fútbol zaragocista en una apuesta al menos más eficaz. Lo necesita el equipo, lo requiere Carcedo y lo espera la afición, que en la décima temporada en Segunda, en una nueva era en el club, se ha enganchado a un proyecto que necesita resultados, que es lo único que vale en el fútbol. Y el Zaragoza, con 2 puntos de 9 en 3 citas, no los logra.

Hernán Pérez quiere "un equipo asqueroso" El entrenador del Lugo, Hernán Pérez, afirmó que el conjunto gallego debe ser, "en el buen sentido de la palabra, un equipo asqueroso", que pelee cada balón y complique la vida a los rivales. "Que la gente no quiera jugar contra el Lugo, que digan: ahí vienen estos pesados que se matan por correr, defender, pelear, luchar y que encima saben qué hacer con el balón", dijo el técnico. Pérez aseguró que el Lugo está "evolucionando muy rápido" y sobre el Zaragoza señaló que "es un club grande, de Primera, con un estadio y afición" propios de la máxima categoría. "Será un enemigo con ganas de hacer su primer gol y ganar su primer partido"

Tiene por encima en la tabla a un Lugo de escasa economía y potencial aunque llega con mejor cara tras ganar al Leganés y con un entrenador, Hernán Pérez, que da el salto profesional desde la cantera del Madrid. La apuesta lucense, renovada con 9 fichajes y salidas ilustres, está llena de canteranos y pasa por ser un rival incómodo, un bloque que se meta atrás y que aproveche la velocidad a la contra, en la que Cuéllar y Chris Ramos son claves y el eterno Manu Barreiro es la referencia, con el juego aéreo como amenaza. El Lugo, con las bajas de Lebedenko, Calavera y Alberto y con el mismo once, mira a la permanencia y el Zaragoza intenta generar ilusión. Intenta que su gente crea. Y eso solo tiene un camino, ganar.

Alineaciones probables

Real Zaragoza: Cristian Álvarez; Fran Gámez, Francés, Jair, Nieto; Francho, Manu Molina, Eugeni; Bermejo, Puche y Makhtar Gueye.

Lugo: Whalley; Loureiro, Jesús Fernández, Neyder Lozano, Zé Ricardo; Xavi Torres, Clavería, Señé; Jaume Cuéllar, Barreiro y Chris Ramos.

Árbitro: Hernández Maeso (Comité de Extremadura).

Estadio: La Romareda.