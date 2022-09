El Real Zaragoza ha hecho oficial este mediodía de domingo la lista de 22 convocados para jugar ante el CD Lugo en La Romareda esta noche (21.00 horas) y en ella están, como se esperaba, los tres últimos fichajes, el senegalés Makhtar Gueye, el colombiano Gabi Fuentes y el boliviano Jairo Quinteros, tal y como confirmó en la rueda de prensa previa al partido Juan Carlos Carcedo. Mientras, el club ha decidido que el canterano Puche, al que le hizo contrato del primer equipo el jueves y sobre la bocina del cierre del mercado tras renovar hasta 2025, lleve el dorsal 7, que era de Narváez, dejando libre el 25 que se le había asignado, decisión que parece dar aún más sustento a la posibilidad de que no llegue ningún refuerzo del paro y que el Zaragoza deje esa ficha libre, la única que tiene en la primera plantilla.

Puche tiene opciones de salir de inicio en la banda izquierda, donde ya jugó en Las Palmas, mientras que Gueye es el único de los tres refuerzos que apunta al once, donde se juega un puesto con Giuliano Simeone. Además, Vada está en la convocatoria tras una semana a medio gas por la elongación en el aductor que sufrió en Cartagena, lo que le podría dejar en el banquillo. Con relación a la última lista no están Juanjo Narváez y Chavarría, tras sus salidas al Valladoid y al Rayo, y que sí estuvieron en la citación para el choque en tierras murcianas, teniendo minutos Narváez.

No están en la convocatoria Iván Azón, lesionado, Jaume Grau, sancionado por su roja en Cartagonova, Vigaray, que aún no tiene el alta competitiva para ser citado, y Lasure, descarte habitual estas jornadas anteriores y que no salió en el mercado de verano. Rebollo por su parte jugará con el Aragón ante la AE Prat.