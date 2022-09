Habló muy poco en su presentación Juanjo Narváez de su salida del Real Zaragoza y de su etapa de dos años en el club aragonés, etapa que concluyó el pasado jueves tras una jornada frenética en la que estuvo a un paso del Málaga, con todo acordado, hasta que irrumpió el Valladolid al que se le había escapado el valencianista Manu Vallejo y podía dar salida a Toni Villa. Todo confluyó para que en Pucela apostaran por el colombiano y este, con una oferta para jugar en Primera, no se lo pensó. "Fue todo muy rápido. Lo del Málaga estaba bien encaminado, pero se cayó a última hora y parecía que iba a continuar en Zaragoza. En ese momento salió lo del Real Valladolid en Primera División. Para mí es un privilegio estar aquí", aseguró en su presentación antes del duelo de mañana ante el Almería que puede marcar su estreno en el conjunto blanquivioleta.

El Zaragoza se queda con un 15% de su pase y puede recibir hasta medio millón de euros si el Valladolid logra la permanencia y el colombiano juega un número significativo de partidos. El futbolista llevaba todo el verano en la rampa de salida, por su salario y tanto por su decisión del irse como la del club de que se marchara, aunque no lo reconociera en su presentación en Pucela. “El míster para nada me dijo que no contara conmigo. De hecho hablé con él y estaba contento conmigo. Al día siguiente (del cierre del mercado) me fui a despedir y ahí quedó todo", dijo el jugador.

La oferta del Elche

Juanjo Narváez firmó un buen rendimiento en su primer año de zaragocista y mucho más gris en su segundo, un curso pasado en el que “tuve la oportunidad de salir a Primera División y la negociación no se cerró por cuestión de clubs. Tuve lesiones y no me llegué a sentir del todo bien. Los partidos que jugué lo hice lo mejor posible". En concreto, el Zaragoza rechazó una oferta del Elche en el verano de 2021 por dos millones más uno en función de objetivos y pidió cuatro por el ariete.

"Es una alegría volver a Primera, más aún en un club como este. Llego con las pilas cargadas y muchas ganas de aportar al equipo"

Lógicamente, Narváez no ocultó su alegría por regresar a Primera, donde ya jugó de forma efímera con el Betis de Quique Setién en el comienzo de la 17-18. “Es una alegría volver a Primera más aún en un club como este. Llego con las pilas cargadas y muchas ganas de aportar al equipo. Lo importante es aportar al máximo, mostrar mi mejor versión”, resumió.

“Vengo con ilusión, humildad, ganas de trabajar y aportarle cosas al equipo He visto ilusión, muchas ganas y ambición. Tenemos unas ganas increíbles de sacar los tres puntos en nuestra casa”, remató Narváez, en sus primeros días en el Valladolid después de dos temporadas y el inicio de la actual en el Real Zaragoza en las que ha jugado 81 partidos oficiales, 79 en Liga y con 11 dianas como balance.