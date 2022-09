Hasta el domingo, el Real Zaragoza era un equipo serio, ordenado e incluso fiable más allá de su sempiterna enemistad con el marco contrario. El conjunto aragonés, intenso, compacto y solidario, afrontaba el encuentro ante el Lugo con la sensación de estar en el buen camino y la esperanza en que Gueye contribuyera decisivamente a acabar con una sequía anotadora erigida en el principal problema de una escuadra amparada en la sobriedad instalada desde el banquillo.

Carcedo, se supone, sabía lo que hacía y, de hecho, su figura era una especie de asidero sobre la que construir la esperanza en un futuro mejor. El trabajo diario del riojano y su competente cuerpo técnico acaparaban parabienes desde todos los sectores de la entidad, así como su preparación de los partidos y la gestión durante ellos.

Por eso dolió tanto el desastre ante el Lugo que afecta especialmente a un entrenador sobre el que se han sucedido las críticas por su incomprensible planteamiento contra los gallegos. Los tres centrales dispuestos por Carcedo en La Romareda y ante un rival supuestamente inferior no parecían de inicio una buena idea. El preparador justificó luego la decisión en el potente juego aéreo del Lugo, cuando la realidad es que había otras opciones para responder a ello en lugar de apostar por un cambio tan drástico y disponer un once plagado de jugadores de carácter defensivo (8). En casa y ante el Lugo. No, definitivamente no parecía una buena idea.

Hasta el domingo, el Zaragoza al menos parecía saber a lo que jugaba. El plan de Carcedo se sostenía sobre una defensa sólida, un centro del campo solidario e intenso y una ofensiva menor pero con Giuliano creciendo paso a paso a la espera de la recuperación de Azón y la puesta a punto de Gueye, recibido como el Mesías y elevado a los altares antes de tiempo. Con todo el riesgo que eso conlleva.

Desconocido

Pero el Zaragoza dio varios pasos atrás en su desastrosa actuación frente a los gallegos. En ataque la cosa fue igual de mal que siempre pero es que en defensa fue mucho peor. Nada de aquella presión alta de correcta aplicación en pretemporada. Entre otras cosas, porque el Lugo entregó el balón a un Zaragoza (con casi un 70% de posesión) que casi nunca supo qué hacer con él y cuyos severos problemas en el ataque estático recordaron tiempos no muy lejanos. Por arriba, a pesar de los tres centrales, también se sufría. De hecho, Chris Ramos estrelló un cabezazo en el travesaño en la primera parte y tanto él como Manu Barreiro se impusieron en numerosos duelos a Francés, Jair y Lluís López, el trío dispuesto para la ocasión por el entrenador zaragocista.

El desbarajuste táctico fue una constante durante toda la contienda. Por momentos, no se sabía si el Zaragoza jugaba con tres centrales, dos, cuatro o ninguno. El descontrol era absoluto también desde el banquillo, que solo reaccionó tras el empate del Lugo. Defensa de cuatro y vuelta a lo habitual. Tarde y mal.

Y, claro, después de tanto tiempo destinado a mantener la concentración atrás pensando más en el rival que en uno mismo, la necesidad de ir a por el partido tras el empate de Ramos abocó al Zaragoza a una caótica representación en la que se sucedían ataques desordenados y desprovistos de un plan preconcebido con impropios desajustes defensivos que no provocaron una goleada de milagro.

La pérdida de fiabilidad alcanzó también al portero, la figura más incuestionable del equipo y cuyo grave error en el segundo tanto visitante propició una derrota que se lleva por delante muchas cosas aun con la esperanza en que todo haya sido un accidente. Pero el mazazo hizo daño, especialmente, a Carcedo, el principal afectado por un partido indecente y caótico que ha reducido la ingente dosis de ilusión con la que el zaragocismo afrontaba su décima temporada consecutiva en el infierno y que, sin embargo, apenas ha tardado dos partidos en pitar a su equipo.

De momento, el conjunto aragonés ya está en descenso, pero lo más hiriente es que aquella luz ha dado paso a una oscuridad que da miedo. La esperanza del cambio, llegada de la mano de la nueva propiedad, parece haberse disipado a la misma velocidad que han vuelto las dudas en torno a un Zaragoza desconocido hasta ahora. Como Carcedo.

Al Zaragoza le sobra miedo y le falta profundidad y desborde desde los costados. No hubo extremo en el mercado y solo dos refuerzos (Molina y Giuliano) fueron titulares el domingo. Hay tiempo para rectificar y rescatar la hoja de ruta y, sobre todo, la razón.